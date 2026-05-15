Boca Juniors, Zeballos: dall’Argentina due club italiani su di lui

Uno dei nomi più chiacchierati in Argentina è quello di Exequiel Zeballos, il Changuito, secondo quanto riportato da Diario Olé e TyC Sports, ci sarebbero due club italiani interessati a lui.

Il 2026 di Exequiel Zeballos è stato sin qui sfortunato, 11 presenze e 1 solo gol. Una stagione condizionata da un infortunio alla coscia che l’ha tenuto fermo da febbraio ad aprile. Il valore dell’esterno classe 2002 non è però crollato e l’interesse dei club europei su di lui non è diminuito. Sull’esterno di La Banda, ci sarebbe infatti, secondo quanto riportato dai media argentini l’interesse del CSKA Mosca ma non solo, anche di due club italiani. Il Napoli, ma anche il Bologna avrebbero infatti preso contatti per sondare l’attaccante del Boca Juniors. Ecco quanto rivelato dalle due testate argentine.

Boca Juniors, sul “Changuito” Zeballos per Olè c’è il Bologna

Con il contratto in scadenza a dicembre 2026 e le trattative per il rinnovo che non procedono ottimamente, la possibilità che si è aperta in casa Boca Juniors è che il “Changuito” Zeballos, partirà a metà stagione. L’attaccante potrebbe quindi portare una cifra importante nelle casse del club. Secondo Diario Olè, l’offerta che dovrebbe giungere al Boca Juniors nei prossimi giorni proviene dal Bologna, che potrebbe proporre come contropartita l’ex Gimnasia La Plata, Benjamin Dominguez, classe 2003, in Italia dal 2024. Zeballos è valutato 15 milioni, ma Riquelme non si opporrà a negoziare per una cifra inferiore, anche se si aspetta che la proposta superi complessivamente i 10 milioni.

Anche Napoli e CSKA Mosca per TyC Sports sul calciatore

Non solo Diario Olè, anche TyC Sports ha parlato della situazione contrattuale del calciatore del Boca Juniors: “Le trattative per il rinnovo del contratto di Exequiel Zeballos al Boca si sono arenate più del previsto e, di fatto, non è ancora stato raggiunto un accordo per prolungare il suo contratto. In questo scenario, l’opzione che oggi sembra prendere più piede in vista di una conclusione definitiva è quella di una cessione nel calcio europeo nel prossimo calciomercato“.

Secondo quanto riportato da TyC Sports, sono due i club europei sul calciatore: “Negli ultimi mesi due squadre europee si sono fatte avanti per Zeballos: il CSKA Mosca e il Napoli. I russi hanno sondato il terreno e hanno accennato a un’offerta vicina ai 10 milioni di dollari, mentre la squadra italiana segue da tempo la sua situazione e potrebbe lanciarsi formalmente all’attacco a metà anno“.