Sinner-Medvedev, semifinale sospesa e rinviata a domani

E’ stata sospesa definitivamente causa pioggia la seconda semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e DaniIl Medvedev.

Riprenderà domani sul punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 (40-40) la seconda semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e DaniIl Medvedev. Gara sospesa dopo che lo stesso Sinner ha insistito con la giudice di linea che il match non potesse continuare. La forte pioggia che ha colpito Roma, aveva reso infatti le linee del centrale troppo scivolose, mentre il terreno era ancora in buono stato alle 21.45 quando il match è stato sospeso. Alle 22.55 è stata poi comunicata la sospensione definitiva del match che è stato rimandato nella giornata di domani. Buona notizia soprattutto per Casper Ruud che nell’altra semifinale aveva battuto 6-1 6-1 Darderi e avrà così diverse ore in più di riposo rispetto all’altro finalista. La partita non riprenderà prima delle 15.00 di domani.

Il match

Jannik Sinner e Daniil Medvedev stavano per terminare la loro semifinale agli Internazionali BNL d’Italia quando il gioco è stato sospeso a causa della pioggia. Sinner conduceva su Medvedev per 6-2, 5-7, 4-2, con quest’ultimo al servizio sul punteggio di 40 pari. I giocatori hanno lasciato il Campo Centrale alle 21:45 a Roma. Alle 22:37, l’annuncio che non si sarebbe ripartiti prima della 23. Le prime due ore e 23 minuti di gioco sono state ricche di colpi di scena. Per gran parte del secondo set, Sinner ha faticato a riprendere fiato, piegandosi in avanti più volte per cercare di recuperare. Il numero 1 della classifica ATP ha lottato da un break di svantaggio per pareggiare il set, prima che l’ex numero 1 del mondo Medvedev forzasse il set decisivo.

La ripresa di Sinner

Sembrava che la corsa di Sinner al suo sesto titolo consecutivo ATP Masters 1000 fosse in pericolo. Medvedev era in piena forma, giocando in modo aggressivo quando possibile. Il russo si stava difendendo bene da dietro la linea di fondo e attaccava le gambe dell’avversario con un drop shot dopo l’altro. Sinner ha ritrovato la calma conquistando un break sul 2-1 nel terzo set e ora è a due game dalla sua seconda finale consecutiva al Foro Italico. Il 24enne è a due vittorie dal raggiungere Novak Djokovic come unico giocatore ad aver completato il Career Golden Masters, vincendo tutti e nove gli eventi ATP Masters 1000. Il vincitore affronterà Casper Ruud domenica nella finale del torneo. Così sul sito ATP.