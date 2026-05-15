Bari-Südtirol, termina in parità l’andata del playout di Serie B

Termina in parità e senza gol la gara del San Nicola tra il Bari di Moreno Longo e il Südtirol di Fabrizio Castori. Ora agli ospiti basterà un pari al ritorno per restare in Serie B.

Un pareggio che vale oro per il Südtirol che ferma 0-0 il Bari al San Nicola e ora al Druso potrà beneficiare di 2 risultati su 3 per restare in Serie B. Il Bari dovrà invece obbligatoriamente vincere nella gara di ritorno per non retrocedere in Serie C. Una gara divertente e con diverse occasioni che non si sblocca. 5 chance per i padroni di casa 4 per gli ospiti. Ora venerdì prossimo la finale di ritorno del playout dal Druso per determinare chi delle due squadre nella prossima stagione giocherà in Serie B e chi invece in Serie C.

Le formazioni ufficiali del playout di Serie B

Bari (3-5-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Piscopo, Esteves, Maggiore, Pagano, Dorval; Moncini, Rao. Allenatore: Longo.

Südtirol (3-5-2): Adamonis; Pietrangeli, Veseli, El Kaouakibi; Molina, Tronchin, Frigerio, Casiraghi, Davi; Pecorino, Merkaj. Allenatore: Castori.

Primo tempo 0-0

Grande chance per il Bari al 14′. Rao supera in velocità El Kaouakibi e a tu per tu con Adamonis spreca calciando malissimo. Al 29′ El Kaouakibi si riscatta salvando questa volta su Rao dopo un errore di un compagno su lancio di Odenthal. Al 38′ occasione per gli ospiti con una conclusione dalla distanza di Molina che termina però alta sopra la traversa. Passano 3 minuti e anche Casiraghi prova a regalare una gioia a Castori. Punizione dai 20 metri che termina però alta sopra la traversa di Cerofolini. Nel 2′ minuto di recupero è ancora Rao ad inventare. Verticalizzazione su Dorval che pecca però d’altruismo e spreca tutto davanti la porta. Primo giallo al 3′ di recupero. Moncini prova la rovesciata e colpisce Frigerio.

Secondo tempo 0-0

Secondo giallo del match al 54′. Fallo di Merkaj su Rao. Super chance per il Südtirol al 56′. Grande punizione di Casiraghi, super parata di Cerofolini. 60 secondi e lo stesso portiere viene ammonito per proteste. 4^ giallo del match al 61′ perdita di tempo di Tronchin. Tentativo Südtirol al 68′, ci prova da fuori Pecorino. Para Cerofolini. Altra ammonizione al 73′, fallo di Piscopo su Casiraghi. Traversa Südtirola al 77′. Cross di Davì che va a sbattere sul legno. 6^ giallo del match al 88′. Ammonito Bellomo per un inutile fallo di reazione. Finisce 0-0. Al ritorno basterà un pari al Südtirol per salvarsi. Il Bari dovrà obbligatoriamente vincere in trasferta al Druso per restare in Serie B.