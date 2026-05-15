Esclusiva SI – Roma, due i nomi per il futuro direttore sportivo

Secondo quanto rivelato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà sono 2 i nomi dei possibili D.S. valutati dalla Roma per il post Massara.

Dopo l’addio di Claudio Ranieri, in casa Roma, è sempre più probabile anche quello dell’attuale direttore sportivo, Frederic Massara. Il rapporto tra Massara e Gasperini non è mai sbocciato e ora l’ex Milan potrebbe lasciare a fine stagione. Sono al momento due i nomi per il suo sostituto che si stanno valutando in casa giallorossa. Secondo quanto rivelato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, come svelato una settimana fa, sono stati confermati i contatti con Sogliano del Verona. C’è poi stato un sondaggio conoscitivo con Cristiano Giaretta, ex Udinese e attuale direttore sportivo del Pafos.

Roma, piace Sogliano: la news

Così sul suo sito il nostro Alfredo Pedullà: “La Roma è alla ricerca di un direttore sportivo e molto presto scioglierà le riserve. La situazione relativa a D’Amico è semplice: lascerà l’Atalanta, piace molto al Milan ma dipenderà dal potere che avrà Giorgio Furlani all’interno di una situazione per ora ingarbugliata. Tra tanti candidati, alcuni mai davvero in corsa, meno di una settimana fa avevamo fatto a sorpresa il nome di Sean Sogliano. Quest’ultimo piace anche alla Lazio, come già raccontato in esclusiva, ma è un profilo che può essere valutato dalla Roma: ci sono conferme, in attesa di una decisione definitiva. Per questo motivo Sogliano prende tempo rispetto al rinnovo di contratto fino al 2029 che gli ha proposito il Verona, il suo contratto attuale scade tra poco più di un anno. Intanto, la Roma – come svelato nei giorni scorsi – ha fatto un sondaggio con Cristiano Giaretta, ex Udinese attualmente al Pafos“.

#Sogliano per ora prende tempo con il #Verona. Confermati anche gli apprezzamenti #Roma svelati una settimana fa. Il club giallorosso ha fatto un sondaggio, per ora solo conoscitivo, con Cristiano #Giaretta https://t.co/GtvYftlwDq

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 15, 2026

L’anticipazione di settimana scorsa

Così il nostro Alfredo Pedullà: “Sean Sogliano è stato protagonista di un lungo e importante ciclo a Verona, enormi plusvalenze a prescindere da quanto sta accadendo in questa stagione. Il direttore sportivo potrebbe lasciare l’Hellas, fin qui non è stata presa alcuna decisione definitiva e presto ci sarà un confronto. Ma Sogliano può essere un obiettivo di altri club, per esempio piace e non poco alla Lazio all’interno di una rivisitazione che potrebbe portare Angelo Fabiani ad assumere la carica di direttore generale. Ripetiamo: si tratta di tracce, sia pure importanti, che andranno approfondite nelle prossime settimane. L’idea della Lazio resta quella di partire con un nuovo programma che privilegi i giovani di talento in grado di garantire potenziali plusvalenze ma anche un patrimonio tecnico da rivisitare. Anche alla luce di quanto accadrà la prossima estate, tra contratti in scadenza e necessità di nuove scelte“.