L’analisi di Del Piero: “Yildiz emoziona. Corsa Champions eccitante”

Alessandro Del Piero non manca mai nell’analizzare la situazione relativa alla Champions e non solo. L’ex dieci della Juve ha parlato anche di Yildiz.

L’intervista della Gazzetta dello Sport a Del Piero parte dai momenti decisivi nella corsa Champions: “Tutti, ormai mancano due partite e si possono perdere punti contro squadre che non hanno nulla da chiedere. Guardate la Juventus con il Verona… Nel calcio non c’è nulla di scontato”. Juventus e Roma potrebbero avere una marcia in più? “Se dobbiamo fotografare il momento, sì, Juve e Roma arrivano con più brio rispetto alle avversarie che hanno rallentato. Questo ha creato un intasamento in classifica che rende tutto più eccitante”.

Del Piero sul Mondiale

Guler, Nico Paz e Cherki al Mondiale. Cosa ne pensa Del Piero? Genereranno emozioni? “Quei tre di sicuro. Poi Yildiz nella Turchia. Ogni nazionale ha giocatori di grande creatività e fantasia, si tratta di scoprirli e guardarli con attenzione”.

L’ex dieci della Juventus negli scorsi giorni aveva parlato così a Sky della lotta per un piazzamento in Champions: “In un campionato ci sono momenti duri, gli ultimi 180 minuti serviranno a definire chi la vuole di più, chi ha lavorato meglio, chi è arrivato più fresco… Ovviamente le variabili che ti portano a vincere sono tante. Tutte e 5 sono coinvolte, questa è una bella cosa”.