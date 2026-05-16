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L’analisi di Del Piero: “Yildiz emoziona. Corsa Champions eccitante”

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Alessandro Del Piero non manca mai nell’analizzare la situazione relativa alla Champions e non solo. L’ex dieci della Juve ha parlato anche di Yildiz.

L’intervista della Gazzetta dello Sport a Del Piero parte dai momenti decisivi nella corsa Champions: “Tutti, ormai mancano due partite e si possono perdere punti contro squadre che non hanno nulla da chiedere. Guardate la Juventus con il Verona… Nel calcio non c’è nulla di scontato”. Juventus e Roma potrebbero avere una marcia in più? “Se dobbiamo fotografare il momento, sì, Juve e Roma arrivano con più brio rispetto alle avversarie che hanno rallentato. Questo ha creato un intasamento in classifica che rende tutto più eccitante”.

Del Piero

Del Piero sul Mondiale

Guler, Nico Paz e Cherki al Mondiale. Cosa ne pensa Del Piero? Genereranno emozioni? “Quei tre di sicuro. Poi Yildiz nella Turchia. Ogni nazionale ha giocatori di grande creatività e fantasia, si tratta di scoprirli e guardarli con attenzione”.

L’ex dieci della Juventus negli scorsi giorni aveva parlato così a Sky della lotta per un piazzamento in Champions: “In un campionato ci sono momenti duri, gli ultimi 180 minuti serviranno a definire chi la vuole di più, chi ha lavorato meglio, chi è arrivato più fresco… Ovviamente le variabili che ti portano a vincere sono tante. Tutte e 5 sono coinvolte, questa è una bella cosa”.

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