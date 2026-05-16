Vado, il presidente Tarabotto: “Non iscriverò la squadra alla C”

Dalle emozioni per la promozione in Serie C alle difficoltà per l’iscrizione. La situazione del Vado è chiara: il club ligure non si iscriverà al torneo professionistico.

Sono stati giorni intensi quelli del presidente del Vado, Franco Tarabotto, che alla fine ha maturato la decisione di non iscrivere il club ligure alla prossima Serie C: “Allo stato attuale – spiega il presidente, come ripresp da ivg.it -, per come stanno andando le cose, penso di non iscrivermi. Se andrà tutto per il verso giusto e le persone che ho incaricato mi daranno conferma che quello che penso è vero, allora mi iscriverò. Ho parlato anche con la squadra e ho detto ai ragazzi che, per ora, non sto pensando all’iscrizione e ci sono in ballo anche delle questioni economiche che non dovrebbero esserci”.

Le parole di Tarabotto

Il presidente del Vado ha poi proseguito nel suo discorso: “Sto facendo tutte le verifiche del caso, perché il passaggio da ASD a SRL deve essere chiaro e se dovessero emergere cose che non condivido, allora potrei anche ripartire dall’Eccellenza. “A fine maggio pagherò regolarmente premi e stipendi alla squadra. L’adeguamento dello stadio Chittolina? Al momento non ci sono novità, non so nulla neanche sul fronte Regione”. Come evidenzia l’edizione odierna de La Stampa, ieri pomeriggio Tarabotto ha comunicato a staff tecnico e giocatori la volontà di non iscriversi alla C.