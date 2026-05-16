Serie A, 37^ giornata, le probabili formazioni: tutti in campo domenica. Lazio in emergenza senza Motta

Domani sarà una caldissima giornata di Serie A. Infatti per la prima volta dopo diversi anni, la giornata di Serie A si giocherà tutta di domenica. Cinque gare in contemporanea, alle 12, per la lotta alla Champions League League, una alle 15, una alle 18 importante per il 7° posto, e poi alle 20:45 tre gare in contemporanea decisive per la salvezza.
Le probabili formazioni
COMO-PARMA, ORE 12
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi-Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
GENOA-MILAN, ORE 12
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi; Ekhator, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri.
JUVENTUS-FIORENTINA, ORE 12
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.
PISA-NAPOLI, ORE 12
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Marin, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hilijemrk.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.
Lazio emergenza in vista del derby contro la Roma
ROMA-LAZIO, ORE 12
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Povstgaard, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri.
Festa Inter
INTER-HELLAS VERONA, ORE 15
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Martinez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. Allenatore: Paolo Sammarco.
ATALANTA-BOLOGNA, ORE 18
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Orsolini. Allenatore: Vincenzo Italiano.
In tre per la salvezza
CAGLIARI-TORINO, ORE 20:45
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho; Esposito, Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane.
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic, Njie; Simeone. Allenatore: Roberto D’Aversa.
UDINESE-CREMONESE, ORE 20:45
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zarraga, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Buksa, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Barbieri, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Marco Giampaolo.
SASSUOLO-LECCE, ORE 20:45
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly; Romagna, Muharemovic, Garcia; Thostvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti; Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco.