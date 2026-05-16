Una notizia nell’aria da diverse settimane ufficializzata dal Barcellona tramite un comunicato: a giugno sarà addio con Robert Lewandowski.
Al termine della stagione, Robert Lewandowski lascerà il Barcellona dopo quattro anni memorabili. Arrivato dal Bayern Monaco nel 2022, l’attaccante polacco è diventato subito il punto di riferimento offensivo dei blaugrana, segnando 119 gol in 191 presenze e posizionandosi al 14° posto nella classifica marcatori della storia del club.
I numeri di Lewandowski al Barcellona
Lewandowski ha dimostrato il suo immenso valore fin dal debutto, trascinando la squadra alla vittoria della Liga e della Supercoppa nel 2022/23 con 33 reti complessive, vincendo anche il Trofeo Pichichi. La sua stagione più prolifica è stata la 2024/25, chiusa con ben 42 gol. In totale, l’attaccante lascia la Catalogna con un palmarès straordinario di 7 trofei: 3 Liga (2022/23, 2024/25, 2025/26); 1 Copa del Rey (2024/25) e 3 Supercoppe di Spagna (2022/23, 2024/25, 2025/26)
Came as a star.
Leaves as legend.
Thank you, Robert Lewandowski, for every goal, every battle, and every magic moment wearing these colours. Culer forever. 💙❤️ pic.twitter.com/5o35b4NuF3
— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 16, 2026
Oltre ai numeri eccezionali, il polacco si è distinto per professionalità e carisma, fungendo da mentore per i giovani in una fase di ricostruzione del club. Tra i gol decisivi e la sua iconica esultanza, Lewandowski saluta il Barcellona confermandosi come una delle figure più determinanti degli ultimi anni.
Lewandowski-Barcellona, è addio: l’annuncio social
“Dopo quattro anni ricchi di sfide e di duro lavoro, è arrivato il momento di voltare pagina. Me ne vado con la sensazione di aver compiuto la missione. 4 stagioni, 3 campionati. Non dimenticherò mai l’affetto che ho ricevuto dai tifosi fin dai miei primissimi giorni. La Catalogna è il mio posto nel mondo. Grazie a tutti coloro che ho incontrato lungo il cammino in questi splendidi quattro anni. Un ringraziamento speciale al Presidente Laporta”.