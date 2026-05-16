Una notizia nell’aria da diverse settimane ufficializzata dal Barcellona tramite un comunicato: a giugno sarà addio con Robert Lewandowski.

Al termine della stagione, Robert Lewandowski lascerà il Barcellona dopo quattro anni memorabili. Arrivato dal Bayern Monaco nel 2022, l’attaccante polacco è diventato subito il punto di riferimento offensivo dei blaugrana, segnando 119 gol in 191 presenze e posizionandosi al 14° posto nella classifica marcatori della storia del club.

I numeri di Lewandowski al Barcellona

Lewandowski ha dimostrato il suo immenso valore fin dal debutto, trascinando la squadra alla vittoria della Liga e della Supercoppa nel 2022/23 con 33 reti complessive, vincendo anche il Trofeo Pichichi. La sua stagione più prolifica è stata la 2024/25, chiusa con ben 42 gol. In totale, l’attaccante lascia la Catalogna con un palmarès straordinario di 7 trofei: 3 Liga (2022/23, 2024/25, 2025/26); 1 Copa del Rey (2024/25) e 3 Supercoppe di Spagna (2022/23, 2024/25, 2025/26)