Torneo Apertura, stanotte al via le semifinali: in campo River e Rosario

Al via stanotte a 00.30 le semifinali del Torneo Apertura. Si parte al Mas Monumental con la gara tra il River Plate e il Rosario Central. Domani alle 22.00 Argentinos Jrs-Belgrano.

Sarà la gara tra il River Plate e il Rosario Central a dare il via questa notte alle semifinali del Torneo Apertura 2026. I Millonarios ospiteranno al Mas Monumental i Canallas in una gara che si preannuncia spettacolare. Il River Plate dopo aver eliminato a fatica ai rigori il San Lorenzo ha superato 2-0 il Gimnasia La Plata. Il Rosario Central invece ha prima battuto in casa 3-1 l’Independiente rimontando la rete di Avalos e poi sconfitto 2-1 tra le polemiche di Diego Milito il Racing Club. Domenica sera invece alle 22.00, Argentinos Jrs-Belgrano.

River Plate-Rosario Central, stanotte ore 00.30

Al via stanotte a 00.30 le semifinali del Torneo Apertura. Al Mas Monumental si affronteranno il River Plate e il Rosario Central. Una gara ad altissima tensione con i Millonarios che hanno eliminato San Lorenzo e Gimnasia La Plata e ora sono alla ricerca della loro prima storica finale dal 2019, da quando esiste la modalità ad eliminazione diretta nel campionato argentino. Il River Plate non ha infatti mai raggiunto più della semifinale. Rientra tra i convocati Ian Subiabre mentre resta fuori Kendry Paez. Confermato invece il recupero si di Montiel che di Acuna. Una gara che ha scaldato gli animi con l’ex presidente D’Onofrio che dopo quanto accaduto tra Rosario Central e Racing ha avvertito il River di stare attento all’arbitraggio.

Dall’altra parte il Rosario Central ha centrato due successi chiave al Gigante de Arroyito, prima ribaltando 3-1 l’Independiente dopo il gol di Avalos con i guizzi di Di Maria, Cantizano e Veron. Poi battendo 2-1 il Racing Club de Avellaneda. Ospiti che hanno sbloccato con il “Mago” Zaracho, rimontati da Avila prima e da Copetti poi. Espulsi tra le proteste del Racing prima il “Maravilla” Adrian Martinez e poi Di Cesare.

Argentinos Jrs-Belgrano, domani ore 22.00

Si affronteranno domani alle 22.00 allo stadio Diego Armando Maradona l’Argentinos Jrs e il Belgrano. Per i primi sono arrivati due successi interni contro il Lanus, reti di Alvarez e Lescano e 1-0 contro l’Huracan, gol di Molina. Vittoria pesante in esterna per il Belgrano agli ottavi nel clasico di Cordoba contro il Talleres firmato da Gonzalez Metilli. Ai quarti poi sconfitto 2-0 l’Union. In gol Sanchez e Hernandes. Ora al Diego Armando Maradona si deciderà quale delle due accederà alla finale.