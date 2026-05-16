Juve Stabia-Monza, termina in parità l’andata del playoff di Serie B

Termina 2-2 l’andata della semifinale playoff di Serie B tra la Juve Stabia e il Monza, ospiti sotto di 2 gol. Nel finale i brianzoli pareggiano però la gara.

Gara sbloccata dalla Juve Stabia al 57′ con Mosti su assist di Cacciamani. Al 68′ ancora l’esterno di proprietà del Torino risulta decisivo. Super azione sulla sinistra e cross in mezzo per Okoro che fa di testa 2-0. Monza che la riapre al 77′. Gol firmato da Carboni. Al 89′ ancora gol del Monza, a segnare è Filippo Delli Carri che fa 2-2. Ora al ritorno al Monza basterà un pareggio per accedere alla finale playoff contro la vincente della doppia gara tra il Catanzaro e il Palermo. Domani l’andata della sfida tra le due squadre.

Juve Stabia-Monza, le formazioni della semifinale playoff di Serie B

Juve Stabia (3-5-2): Confente; Diakité, Giorgini, Bellich; Ricciardi, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Okoro. Allenatore: Ignazio Abate.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Carboni, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Paulo Azzi; Hernani, Dany Mota; Cutrone. Allenatore: Paolo Bianco.

Primo tempo senza gol, succede tutto nella ripresa

Dopo un primo senza grosse emozioni la gara si sblocca al 58′. Mosti fa 1-0. Azione spettacolare della Juve Stabia con Cacciamani che si sovrappone sulla sinistra e crossa al centro trovando Mosti che a rimorchio sblocca il match. Grande parata di Thiam al 60′. Conclusione di Mosti a cui risponde il portiere brianzolo. 2-0 Juve Stabia al 68′, in gol Okoro. Ancora super Cacciamani a sinistra che crossa al centro e trova Okoro che di testa raddoppia.

La riapre il Monza al 77′ con Carboni. Assist di Petagna e conclusione vincente del difensore che fa 2-1. Espulso Lovisa al 89′. Proteste del direttore sportivo che non ritiene corretta una punizione fischiata al Monza. Al 90′ 2-2 del Monza. Dalla punizione stessa palla che arriva a Delli Carri che fa 2-2. Dopo controllo VAR la rete viene confermata. Finisce 2-2, al Monza basterà un pari nella gara di ritorno per accedere alla finale.