LIVE Serie A: fischio d’inizio, comincia il decisivo turno Champions!

Il 37^ turno di Serie A inizia con il live della corsa alla prossima Champions League: Juventus, Como e Parma giocano in casa rispettivamente contro Fiorentina, Parma e nel derby della Capitale contro la Lazio, Milan in scena a Genova. Senza dimenticare il Napoli di Conte, a quota 70 punti precisi e dunque con più sicurezza sul posto europeo: azzurri ospiti del Pisa già retrocesso.

Un orario inedito, deciso dopo tante (troppe) ore di stallo da parte degli organi competenti, che hanno propeso di anticipare questi match a causa della finale degli Internazionali di tennis, sempre a Roma.

Il primo tempo live di Serie A

1′: Fischio d’inizio: sono cominciate le sfide a Pisa, Genova, Como, Roma e Torino!

La classifica attuale

Ricordiamo, al momento, il Napoli al 2° posto con 70 punti: a Conte manca poco per raggiungere la qualificazione. Segue la Juventus a 68, poi Milan e Roma quota 67 ma rossoneri davanti per gli scontri diretti. Infine il Como 6° a 65 punti.

Live formazioni ufficiali di Serie A, la lotta Champions si infiamma

PISA (3-5-2) – Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Hojholt, Angori; Stojilkovic, Moreo.

NAPOLI (3-4-2-1) – Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.

GENOA (4-3-2-1) – Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vasquez; Malinovskyi, Amorim, Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo.

MILAN (3-5-2) – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez.

JUVENTUS (4-2-3-1) – Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.

FIORENTINA (4-1-4-1) – De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Solomon; Piccoli.

COMO (4-2-3-1) – Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas.

PARMA (3-5-2) – Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Keita, Nicolussi Caviglia, F. Carboni; Pellegrino, Strefezza.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynoaui, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen.

LAZIO (4-3-3) – Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin.