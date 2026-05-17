Inter, Dumfries felice in nerazzurro: “Qui sto bene. Clausola? Nessun segreto, esiste”

Denzel Dumfries parla del suo futuro all’Inter: amore per Milano, famiglia felice e una clausola rescissoria che lascia aperti gli scenari. Il terzino rimanda tutto all’estate e al confronto con il club dopo il Mondiale.

Milano come casa, l’Inter come famiglia e il futuro ancora tutto da scrivere. Nell’intervista concessa a Fabrizio Biasin per Libero e pubblicata oggi, Denzel Dumfries racconta il suo presente con serenità, senza nascondere però che la prossima estate potrebbe essere decisiva per il suo futuro in nerazzurro. Il tema della permanenza, inevitabilmente, torna centrale nelle sue parole.

Il terzino olandese parte da ciò che oggi conta di più: la vita fuori dal campo. “Aaahhh Milano… È meravigliosa, c’è tutto, qui non manca niente di niente. C’è anche la Svizzera vicina. Si sta benissimo e la mia famiglia è felice qui”. Parole semplici, ma pesanti, perché raccontano di un calciatore che ha trovato equilibrio personale oltre che professionale.

L’Inter? “Una famiglia”

L’Inter è diventata parte integrante della quotidianità della famiglia Dumfries, soprattutto grazie ai figli. “Sono tre, il più grande gioca nell’Accademia Inter e mi parla solo di Inter. È totalmente innamorato dell’Inter, conosce tutti i cori dello stadio a memoria e quando saliamo in macchina li mette in continuazione. Infatti li so tutti a memoria anche io”. Un legame emotivo forte, che rende ancora più interessante il passaggio successivo dell’intervista: quello sul futuro.

Dumfries e l’ipotesi addio

Alla domanda diretta sulla permanenza nella prossima stagione, Dumfries sceglie la trasparenza. “Guarda, non ci sono segreti. Tutti sanno che nel mio contratto c’è una clausola”. È la frase chiave dell’intervista: l’ammissione chiara dell’esistenza di una clausola rescissoria, elemento che inevitabilmente alimenta le voci di mercato. Non una porta spalancata all’addio, ma neppure completamente chiusa.

Dumfries, futuro incerto

Il messaggio però non è di distacco nei confronti della realtà nerazzurra. Anzi. “Io posso dirti che qui sto benissimo, ma davvero”. La sensazione è quella di un giocatore sinceramente legato all’Inter e al suo ambiente, ma consapevole che nel calcio moderno le scelte passano anche attraverso valutazioni di calciomercato che riguardano questioni economiche e progettuali.

Dumfries spiega anche il metodo con cui ha sempre gestito il proprio futuro: confronto e programmazione. “C’è un Mondiale davanti e poi, come ogni anno, mi troverò con la società per fare il punto della situazione. Abbiamo sempre fatto così e faremo così anche questa volta”. Nessuna promessa insomma, ma neppure una rottura: solo la conferma di un percorso condiviso con il club.