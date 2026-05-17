ATP Roma, Sinner batte Ruud e vince gli Internazionali di Roma

Jannik Sinner batte Casper Ruud e si aggiudica gli Internazionali d’Italia 2026. Successo 6-4, 6-4 in un’ora e 45 minuti per il tennista azzurro.

Un tennista italiano torna a vincere a Roma 50 anni dopo l’ultima volta quando fu Adriano Panatta a trionfare nel 1970. Il sesto italiano nella storia. Jannik Sinner batte infatti Casper Ruud in due set e vince per la prima volta gli Internazionali di Roma. Successo 6-4 6-4 in un’ora e 45 minuti. Vittoria pesantissima per il tennista azzurro che dopo aver gestito una complicatissima semifinale contro Daniil Medvedev si è imposto anche in finale contro Ruud e l’ha fatto senza mai seriamente rischiare. Vittoria storica quella del tennista azzurro.

ATP Roma, trionfa Jannik Sinner

Il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, ha sconfitto l’avversario norvegese, Casper Ruud 6-4, 6-4 e si è aggiudicato il titolo che mancava ad un italiano dalla vittoria di Panatta di 50 anni fa. Quello di oggi è il sesto Masters vinto consecu0itvamente da Jannik. Vittoria, nel doppio, anche per Bolelli e Vavassori che hanno battuto la coppia Granollers-Zeballos (7-6 6-7 10-3). Nel singolare femminile Svitolina si è imposta su Gauff.

Al Foro italico di Roma brilla l’impresa di Jannik Sinner: il n.1 del mondo ha battuto Casper Ruud in finale e ha conquistato così il successo che mancava a un tennista italiano da 50 anni. Il tennista azzurro si è imposto in due set sull’avversario norvegese (punteggio 6-4, 6-4) e ha anche completato il Career Golden Masters (unico con Djokovic, ndr) con l’ultimo 1000 che gli mancava in bacheca: per lui sono 6 i Masters vinti consecutivamente, di cui cinque in questo 2026.