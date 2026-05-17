Napoli, Conte sibillino: “Futuro? De Laurentiis conosce le mie intenzioni”

La vittoria contro il Pisa significa Champions League per il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico salentino ha parlato nel post-partita anche del suo futuro.

Vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più e Antonio Conte ha ripercorso a DAZN l’esito di un’annata complicata: “Nel giorno della mia prima intervista a Dimaro ero stato chiaro: mi aspettavo un’annata complessa. Anche per questo ho deciso di rimanere. Sono arrivati tanti giocatori, visto che nella stagione precedente la rosa era striminzita sotto il profilo numerico. Non potevo prevedere tutti questi infortuni gravi. Non si tratta di noie muscolari, ma stop di 4-5 mesi che non dipendono da niente e da nessuno. Ho dovuto far fronte a ostacoli non preventivabili”.

Futuro incerto

Quale futuro attende Conte e il suo Napoli? Il tecnico si è espresso così, in modo sibillino, specificando di aver già comunicato le sue decisioni: “Il presidente conosce il mio pensiero, ma non da oggi. Stanno già lavorando per il futuro, aspettiamo l’ultima partita e poi con la proprietà diremo cosa è stato partorito. E’ già un mese che ho esposto la mia volontà, ma ora dobbiamo concentrarci sulla gara con l’Udinese. Mancherei di rispetto al presidente e alla nostra amicizia se anticipassi oggi qualcosa”.

Flashback partenopeo

Conte ha ripercorso il cammino alla guida partenopea, con uno sguardo al presente: “Il percorso del biennio è importante, pur con il rammarico di quella gara a Copenaghen. Una rimonta causata anche dai tanti infortuni. Qualcuno ci ha dipinto come un disastro, ma da ciascuna situazione si può sempre crescere. Siamo vivi, abbiamo raggiunto l’obiettivo che consente al Napoli di restare competitivo in prospettiva futura. Ci confrontiamo con molti top club e sappiamo che le difficoltà nel vincere a Napoli non sono paragonabili a quando accade altrove”.