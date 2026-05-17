Segui live su SPORTITALIA la festa dell’Inter. Parte la celebrazione per le strade di Milano: già prima della gara giocata a San Siro contro il Verona l’Inter è stata accolta da tifosi da ogni parte. Al Meazza intanto finisce 1-1.
Parte la festa per le strade di Milano: già prima della gara giocata a San Siro contro il Verona, l’Inter è stata accolta da tifosi da ogni parte. A San Siro finisce 1-1: autogol di Edmundsson su colpo di testa di Bonny e pari di Bowie nel recupero.
Calhanoglu e Lautaro show
Lo show dei calciatori nerazzurri:
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Tutto pronto per la festa:
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Piazza Duomo inizia a riempirsi
Le immagini da Piazza Duomo:
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Le parole di Marotta
Così Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, a fine gara a Dazn: “Vincere gli scudetti è sempre un’impresa straordinaria, sono contento per il mondo Inter che meritava questo traguardo. Qualche cambiamento ci sarà: un percorso evolutivo, non rivoluzionario. Ci sono alcuni giocatori che anagraficamente fanno parte di un ciclo che si chiude, ma massimo rispetto per chi andrà via. Puntiamo ad un mix di giovani ed esperti, lo zoccolo duro c’è: quattro giocatori formati dal nostro settore giovanile, questa è la strada da seguire”.
Inter-Verona, la partita
A San Siro cala il sipario sul campionato con un pareggio per uno a uno tra Inter e Verona, un risultato che accontenta tutti e dà il via ai festeggiamenti ufficiali per il titolo nerazzurro. In un match dai ritmi comprensibilmente blandi, le occasioni non sono comunque mancate. Nel primo tempo i padroni di casa spingono con Mkhitaryan, ma l’estremo difensore scaligero Montipò si supera in più circostanze, mentre Lovric spaventa Sommer.
La gara si sblocca nella ripresa quando Bonny insacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, complice una deviazione. La reazione veneta produce il pareggio proprio nei minuti di recupero, grazie a una zampata di Bowie che supera il subentrato Di Gennaro. Poco male per la squadra di casa: il triplice fischio finale dà il via alla consegna della coppa e alla parata sul bus scoperto per le vie di Milano.