Segui live su SPORTITALIA la festa dell’Inter. Parte la celebrazione per le strade di Milano: già prima della gara giocata a San Siro contro il Verona l’Inter è stata accolta da tifosi da ogni parte. Al Meazza intanto finisce 1-1.

Parte la festa per le strade di Milano: già prima della gara giocata a San Siro contro il Verona, l’Inter è stata accolta da tifosi da ogni parte. A San Siro finisce 1-1: autogol di Edmundsson su colpo di testa di Bonny e pari di Bowie nel recupero.

Calhanoglu e Lautaro show

Lo show dei calciatori nerazzurri:

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Tutto pronto per la festa:

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Piazza Duomo inizia a riempirsi

Le immagini da Piazza Duomo:

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Le parole di Marotta

Così Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, a fine gara a Dazn: “Vincere gli scudetti è sempre un’impresa straordinaria, sono contento per il mondo Inter che meritava questo traguardo. Qualche cambiamento ci sarà: un percorso evolutivo, non rivoluzionario. Ci sono alcuni giocatori che anagraficamente fanno parte di un ciclo che si chiude, ma massimo rispetto per chi andrà via. Puntiamo ad un mix di giovani ed esperti, lo zoccolo duro c’è: quattro giocatori formati dal nostro settore giovanile, questa è la strada da seguire”.

Inter-Verona, la partita