Atalanta-Bologna, decide Orsolini ma in Conference va l’Atalanta

Un gol di Orsolini al 80′ decide la gara di Bergamo tra Atalanta e Bologna. In Conference League va però la Dea in virtù della miglior differenza reti negli scontri diretti.

Nella gara della 37^ giornata di Serie A è il Bologna a battere 0-1 l’Atalanta alla New Balance Arena. Match deciso da un gol nel finale di Orsolini su assist di Rowe che regala i 3 punti ai ragazzi di Italiano. Un risultato che non basta al Bologna, sconfitto 2-0 all’andata. In caso di aggancio in classifica, infatti, lo scontro diretto sarebbe ancora a favore della Dea che potrebbe quindi già festeggiare la qualificazione alla prossima Conference League con una giornata d’anticipo. Dopo un inizio complicato di stagione, la Dea si qualifica comunque in Europa.

Primo tempo senza gol

Occasione per il Bologna al 31′. Un lampo di Bernardeschi allarga dal limite dell’area e conclude rasoterra, sfiorando il palo della porta di Carnesecchi. Al 40′ altra occasione per il Bologna. Super parata di Carnesecchi, Rowe cerca l’angolino, lo trova ma il portiere della Dea è miracoloso. Si resta 0-0. Bologna nuovamente pericolosa al 46′. Castro calcia, Carnesecchi nuovamente decisivo, mantiene la gara in parità.

Decide Orsolini, Atalanta in Conference League

Primo giallo del match al 52′. Fallo di Pobega su De Ketelaere. Triplo cambio nella Dea al 64′. Fuori Zalewski, De Roon e Sulemana. Dentro Musah, Pasalic e Raspadori. Cambia anche il Bologna al 69′. Fuori Pobega, Bernardeschi e Castro. Dentro Moro, Orsolini e Dallinga. Giallo per Pasalic al 77′, proteste del centrocampista. La sblocca Orsolini al 80′. Cross di Rowe per il numero 7 che al volo non da chance a Carnesecchi firmando il vantaggio del Bologna. Altro cambio dell’Atalanta al 82′. Fuori De Ketelaere dentro Bakker. Miracolo al 94′. Skorupski a tu per tu dice no a Krstovic e salva in corner. Finisce 0-1. Per la prima volta nella sua storia l’Atalanta accede ai preliminari di Conference League.