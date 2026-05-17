Folle corsa salvezza, il Cagliari resta in Serie A. Stulic eroe del Lecce, +1 sulla Cremonese

9 gol nei tre match delle 20:45: la sfida salvezza in Serie A arriva alle battute conclusive. Lecce e Cremonese si giocano la permanenza nel massimo campionato.

E’ accaduto di tutto tra Udine, Reggio Emilia e Cagliari: la corsa per la salvezza in Serie A regala un ulteriore verdetto con la squadra di Pisacane che evita la retrocessione e con Lecce e Cremonese che negli ultimi 90 minuti si sfideranno a distanza per non raggiungere Pisa e Verona già da tempo in Cadetteria.

Sassuolo-Lecce 2-3: decisivo Stulic al 95′

Il Lecce vince 3-2 contro il Sassuolo al 96′ con un gol decisivo di Stulic, dopo essere stato rimontato in due occasioni (doppietta di Cheddira) dai neroverdi dai gol di Laurienté e Pinamonti. Questa vittoria fondamentale permette ai giallorossi di mantenere a distanza la zona retrocessione di un punto, rimandando il verdetto salvezza all’ultima giornata quando al Via del Mare arriva il Genoa.

Il Lecce la vince all’ultimo respiro! Incredibile svolta in chiave salvezza!#SassuoloLecce 2-3 pic.twitter.com/woey8zwLcv — Lega Serie A (@SerieA) May 17, 2026

Udinese-Cremonese 0-1: basta un gol di Vardy

La Cremonese batte l’Udinese 1-0 in trasferta grazie a un gol lampo di Vardy al 9′ e a un miracolo finale di Audero. Con questa vittoria, i grigiorossi tengono vive le speranze di salvezza: la squadra di Giampaolo si giocherà il tutto per tutto all’ultima giornata contro il Como allo Zini.

Cagliari-Torino 2-1: sardi salvi

Il Cagliari di Pisacane batte in rimonta il Torino per 2-1 e conquista l’aritmetica salvezza con una giornata d’anticipo. Tutti i gol nel primo tempo: al vantaggio granata di Obrador al 38′ rispondono immediatamente Esposito un minuto dopo e, nel recupero della prima frazione di gioco, Mina con un colpo di testa decisivo. Secondo tempo a ritmi bassi e festa rossoblù al triplice fischio.