Real Madrid, tutto pronto per il ritorno di Mourinho: accordo a un passo! I dettagli

Josè Mourinho è pronto a tornare sulla panchina del Real Madrid: diverse fonti estere rilanciano la notizia, ci siamo quasi per un grande ritorno.

Josè Mourinho è pronto a tornare sulla panchina del Real Madrid: diverse fonti estere rilanciano la notizia, ci siamo quasi per un grande ritorno. Il tecnico portoghese, che negli ultimi giorni aveva ammesso qualche contatto tra il suo agente e i Blancos, è pronto a tornare al Bernabeu.

Un grande ritorno al Real Madrid: Josè Mourinho è pronto a tornare in Spagna per sedersi sulla panchina dei madrileni. L’idea era stata accarezzata più volte da parte di Florentino Perez, che ora si sarebbe convinto ad affidare le redini del club allo Special One, dopo la parentesi Alvaro Arbeloa. A un passo l’accordo che dovrebbe essere fino al 2028.

Si sprecano le voci di un ritorno di José Mourinho al Real Madrid. Il quale non scioglie ancora le riserve, lasciando però intendere, in conferenza stampa, di aver fatto aspettare il Benfica, che gli ha fatto una proposta per rinnovare il suo contratto.

Si sprecano le voci di un ritorno di José Mou al Real Madrid. Il quale non scioglie ancora le riserve, lasciando però intendere, in conferenza stampa, di aver fatto aspettare il Benfica, che gli ha fatto una proposta per rinnovare il suo contratto.

Mourinho risponde sul Real Madrid: le sue parole

Interrogato sul proprio futuro in conferenza stampa l’allenatore del Benfica con un passato alla Roma ed all’Inter, Mou, ha risposto così sul proprio futuro:

“Il Benfica mi ha inviato una nuova proposta di contratto mercoledì. Ma ho detto: non ora. Domenica vedremo. La prossima settimana è importante per il mio futuro. Riguardo alla mia situazione personale, non credo che ci sia motivo di preoccupazione. Nessuno dovrebbe mai preoccuparsi se qualcuno resta o se ne va perché il Benfica è più grande di tutti”.

Il portoghese parla del litigio fra Mbappe e Arbeloa

Ancora ha parlato però direttamente delle vicende che riguardano il Real Madrid, senza sottrarsi ad una domanda che riguarda una squadra che non si allena, ma che magari potrebbe trovarsi a gestire molto presto.

Queste le sue parole: “Mi rattrista perché Arbeloa è un amico, è uno di quelli che ha dato anima e vita quando era un mio giocatore”. “Ora che è il direttore del Real Madrid, il nostro legame è ancora più forte. Voglio che le cose gli vadano bene”.