Serie A, la classifica aggiornata: finale thriller tra Champions e salvezza!

9 gol nei tre match delle 20:45: la sfida salvezza in Serie A arriva alle battute conclusive. Lecce e Cremonese si giocano la permanenza nel massimo campionato.

E’ accaduto di tutto tra Udine, Reggio Emilia e Cagliari: la corsa per la salvezza in Serie A regala un ulteriore verdetto con la squadra di Pisacane che evita la retrocessione e con Lecce e Cremonese che negli ultimi 90 minuti si sfideranno a distanza per non raggiungere Pisa e Verona già da tempo in Cadetteria.

Sassuolo-Lecce 2-3: decisivo Stulic al 95′

Il Lecce vince 3-2 contro il Sassuolo al 96′ con un gol decisivo di Stulic, dopo essere stato rimontato in due occasioni (doppietta di Cheddira) dai neroverdi dai gol di Laurienté e Pinamonti. Questa vittoria fondamentale permette ai giallorossi di mantenere a distanza la zona retrocessione di un punto, rimandando il verdetto salvezza all’ultima giornata quando al Via del Mare arriva il Genoa.

Udinese-Cremonese 0-1: basta un gol di Vardy

La Cremonese batte l’Udinese 1-0 in trasferta grazie a un gol lampo di Vardy al 9′ e a un miracolo finale di Audero. Con questa vittoria, i grigiorossi tengono vive le speranze di salvezza: la squadra di Giampaolo si giocherà il tutto per tutto all’ultima giornata contro il Como allo Zini.

Cagliari-Torino 2-1: sardi salvi

Il Cagliari di Pisacane batte in rimonta il Torino per 2-1 e conquista l’aritmetica salvezza con una giornata d’anticipo. Tutti i gol nel primo tempo: al vantaggio granata di Obrador al 38′ rispondono immediatamente Esposito un minuto dopo e, nel recupero della prima frazione di gioco, Mina con un colpo di testa decisivo. Secondo tempo a ritmi bassi e festa rossoblù al triplice fischio.