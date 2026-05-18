Serie A, la classifica aggiornata: finale thriller tra Champions e salvezza!

Cambia ancora la classifica dopo la 37esima giornata di Serie A. Che caos in zona Champions. Ecco la classifica aggiornata in attesa dell’ultima giornata.
Cambia ancora la classifica dopo la 37esima giornata di Serie A. Che caos in zona Champions. Ecco la classifica aggiornata in attesa dell’ultima giornata.
Serie A, la classifica aggiornata
1. Inter 86
2. Napoli 73
3. Milan 70
4. Roma 70
5. Como 68
6. Juve 68
7. Atalanta 58
8. Bologna 55
9. Lazio 51
10. Udinese 50
11. Sassuolo 49
12. Torino 44
13. Parma 42
14. Genoa 41
15. Fiorentina 41
16. Cagliari 40
17. Lecce 35
18. Cremonese 34
19. Hellas Verona 21
20. Pisa 18