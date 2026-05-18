Carnevali e le voci sul Milan: “Fa piacere essere accostato a un grande club”

Il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a DAZN soffermandosi sulle voci che lo vorrebbero al Milan.

Il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a DAZN soffermandosi sulle voci che lo vorrebbero al Milan nella prossima stagione: ecco quanto dichiarato dal dirigente neroverde.

Così il dirigente neroverde: “Per quanto riguarda il futuro di Grosso, il nostro desiderio è di poter proseguire con lui. Ha un contratto, abbiamo costruito un percorso e ci piacerebbe proseguire. Io al Milan con una cordata? Essere accostato a un grande club fa piacere, tutti noi abbiamo l’ambizione. Sono 13 anni che sono a Sassuolo, quelle su un futuro al Milan sono soltanto parole”.

Intervistato da The Athletic, Giovanni Carnevali ha parlato del Sassuolo, partendo da un ex tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi.

Intervistato da The Athletic, Giovanni Carnevali ha parlato del Sassuolo, partendo da un ex tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi. Queste le sue parole, riportate da Alfredo Pedullà sul proprio sito.

Il dirigente sull’Italia: “Se fossimo andati ai Mondiali…”

Così Carnevali: “De Zerbi è un allenatore che, quando lo vedo dirigere in campo, ti incanta davvero. Guardare la squadra allenarsi con De Zerbi è davvero una cosa di una bellezza, perché si vede proprio l’influenza dell’allenatore. Per noi era difficile immaginare che un club come il nostro potesse fornire giocatori alla nazionale italiana; eppure l’abbiamo fatto, e agli Europei siamo riusciti a vincere, diventando campioni d’Europa con giocatori del Sassuolo.

Questi sono i successi che ti riempiono di una soddisfazione immensa. Berardi ha avuto possibilità di andare via, oggi non esistono più bandiere come lui. Forse è proprio un bene che non andremo ai Mondiali, perché dobbiamo concentrarci su tutto ciò che va sistemato. Se fossimo andati ai Mondiali, avremmo lasciato la polvere sotto il tappeto”.