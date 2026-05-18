Primavera 1 Best Awards 2026, oggi in diretta su SI

Questa sera, a partire dalle ore 17.00, allo Sportitalia Village, la premiazione dei principali protagonisti del campionato Primavera 1. In conduzione Giada Giacalone e Gabriele Schiavi.

Inizia ufficialmente oggi il periodo delle fasi finali del campionato Primavera. Si svolgerà allo Sportitalia Village, alle 17.00, e in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT, il Primavera 1 Best Awards 2026. In conduzione ci saranno Giada Giacalone e Gabriele Schiavi. Giovedì poi al via con il calcio giocato e le fasi finali. Prima i due playoff tra Cesena e Inter e Roma e Bologna e poi le finali, in diretta dal Viola Park. Si disputerà poi anche il playout, tra il Napoli e il Cagliari in casa degli azzurri. Oggi però scopriremo tutti i premiati dalla top 11, al miglior allenatore, passando dalla rivelazione, al gol più bello per finire con capocannoniere e miglior responsabile del settore giovanile.

Oggi il Primavera 1 Best Awards 2026

Si terrà oggi allo Sportitalia Village alle 17.00, e in diretta contemporanea su Sportitalia, canale 60 DTT, il Primavera 1 Best Awards 2026. Il classico Galà annuale al termine della stagione regolare del campionato Primavera 1. La conduzione sarà affidata come sempre a Giada Giacalone e a Gabriele Schiavi. Saranno premiati i migliori giovani del panorama italiano, nati dal 2007 in poi per quanto riguarda la top 11. Tante le categorie, dal miglior allenatore, scelto dai suoi colleghi alla rivelazione del torneo. Sarà premiato anche il gol più bello del campionato scelto dalla redazione di Sportitalia. Il capocannoniere del campionato Primavera 1, vittoria al fotofinish di Esteban del Lecce e il miglior responsabile del settore giovanile.

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I premi

Top 11, 433: Anelli (Atalanta) 2008; Drobnic (Parma) 2007, Carrascosa (Torino) 2008, Terlizzi (Roma) 2007, Marello (Inter) 2008; Leone (Juventus) 2007, Montenegro (Fiorentina) 2007, Pandolfi (Milan) 2008; Kulla (Sassuolo) 2008, Galvagno 2007 (Cesena), Lo Monaco 2008 (Bologna). Allenatore: Galloppa (Fiorentina).

Rivelazione: Arena (Roma), 2009.

Gol più bello: Costabile, del Sassuolo contro il Torino, 2008.

Capocannoniere: Esteban, Lecce, 2006.

Miglior responsabile settore giovanile: Mattia Notari (Parma).