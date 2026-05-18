Barcellona, Flick rinnova fino al 2028. Tegola Fermin Lopez: Mondiali a rischio?

Giornata di comunicati in casa Barcellona: dopo la vittoria per 3-1 contro il Betis che ha chiuso la stagione casalinga dei blaugrana, il club catalano ha annunciato il prolungamento di contratto di Flick e l’esito degli esami di Fermin Lopez.

Una buona e una cattiva notizia in casa Barcellona: i campioni de La Liga hanno ufficializzato il rinnovo del proprio allenatore svelando anche le condizioni di uno dei giocatori più rappresentativi della rosa di Hansi Flick: Fermin Lopez.

Barcellona, annunciato il rinnovo di Flick

FC Barcellona e Hansi Flick hanno raggiunto un accordo per rinnovare il suo contratto, legandolo al Club fino al 30 giugno 2028 con l’opzione di una stagione aggiuntiva. Il tedesco ha firmato il suo nuovo contratto oggi presso gli uffici del Club alla presenza del presidente Rafa Yuste, del direttore sportivo Deco, e di altri membri della commissione sportiva. Era presente anche il presidente eletto Joan Laporta.

Barcellona, l’esito degli esami di Fermin Lopez

Il giocatore della prima squadra Fermín López ha subito una frattura al quinto metatarso del piede destro nella partita contro il Betis. Il giocatore sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Brutte notizie per il talento blaugrana e per la Spagna: secondo le ultime indiscrezioni i tempi di recupero sarebbero piuttosto lunghi, con il CT Luis de la Fuente che nei prossimi giorni deciderà se convocarlo o meno per i Mondiali in programma a giugno