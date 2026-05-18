Juve, senza Champions sarà rivoluzione: Spalletti a rischio? “In settimana parlerò con Elkann”

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, in conferenza stampa dopo il ko contro la Fiorentina.
La sconfitta contro i viola dell’Allianz Stadium ha cambiato i piani stagionali dei bianconeri che rischiano di fallire la qualificazione alla prossima Champions League: “Io vedo dei ragazzi che sono distrutti per questo risultato. Il ritiro è quello della prigione mentale dopo questo risultato qui. Non si va a far niente. Si dice la partita della vita, della stagione, bisogna togliere questi sovraccarichi. Era Juventus-Fiorentina, giocata in un teatro del calcio bellissimo, abbiamo la fortuna di essere la Juventus. Potevamo giocarci un risultato importantissimo. Sotto l’aspetto della lucidità, della personalità, del carattere, dell’essere un professionista di livello ho ancora da fare dei passi in avanti, devo tornare a scuola. Siamo tutti i giorni in ritiro, pensiamo sempre a dare soddisfazioni ai tifosi. Questa settimana parlerò con John Elkann ma sarà un’analisi di me stesso, io devo presentare qualcosa in più di quanto presentato oggi”.