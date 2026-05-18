Roma, infortunio Ndicka: che tegola per Gasperini

La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara a vivere un’intensa settimana che porterà allo scontro decisivo con il Verona che potrebbe sancire definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo i giallorossi devono fronteggiare le condizioni di Evan Ndicka uscito malconcio dal derby contro la Lazio.

L’infortunio di Evan Ndicka arriva nel peggior momento della stagione con la Roma impegnata nella lotta per un posto in Champions League e in vista dei prossimi Mondiali che la sua Costa d’Avorio disputerà in America fra meno di un mese.

Roma, l’esito degli esami di Ndicka

Brutte notizie per la Roma e per Evan Ndicka: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Il difensore, infortunatosi durante il derby contro la Lazio, sarà costretto a saltare l’ultima di campionato al Bentegodi contro il Verona. Non solo: il centrale franco-ivoriano rischia seriamente di non prendere parte al debutto ai Mondiali con la Costa d’Avorio, previsto per il 15 giugno contro l’Ecuador.