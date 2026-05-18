Juve, Chiellini: “Ieri giornata negativa: aspettiamo di finire il campionato”

Giorgio Chiellini amareggiato dopo la sconfitta della Juventus

Giorgio Chiellini non si è sbilanciato dopo la partita di ieri che ha visto la Juventus crollare sotto i colpi di Ndour e Mandragora con la Champions League che a questo punto resta un miraggio: “Ieri è stata sicuramente una giornata negativa, viviamo alla giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato”. Servirà letteralmente un miracolo per vedere la compagine di Spalletti staccare un pass per l’Europa che conta con Inter e Napoli già certe del posto.