Juve, Chiellini: “Ieri giornata negativa: aspettiamo di finire il campionato”

Pesante sconfitta per la Juventus di Luciano Spalletti che ha visto svanire quasi del tutto l’obiettivo Champions League: il 2-0 della Fiorentina all’Allianz Stadium ha sovvertito le sorti di una stagione che sembrava lanciata verso la conquista di un posto per la prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie con Giorgio Chiellini visibilmente amareggiato.
L’ex colonna difensiva della Juventus ora Director of Football Strategy, in collegamento con l’evento di presentazione del 24° Memorial Niccolò Galli ha analizzato brevemente quanto accaduto ieri nel penultimo match di campionato con la Vecchia Signora che domenica prossima affronterà il Torino, nel derby della Mole: solo dopo la stracittadina contro i granata si capirà se i bianconeri giocheranno o meno in Champions League.
Giorgio Chiellini amareggiato dopo la sconfitta della Juventus
Giorgio Chiellini non si è sbilanciato dopo la partita di ieri che ha visto la Juventus crollare sotto i colpi di Ndour e Mandragora con la Champions League che a questo punto resta un miraggio: “Ieri è stata sicuramente una giornata negativa, viviamo alla giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato”. Servirà letteralmente un miracolo per vedere la compagine di Spalletti staccare un pass per l’Europa che conta con Inter e Napoli già certe del posto.