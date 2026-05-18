Caos derby? Binaghi rincara la dose: “Tentativo maldestro di programmazione”

Il presidente della Fitp, Binaghi, commenta il caos della concomitanza tra il trionfo di Sinner e il derby capitolino

Modificare l’orario dell’ultimo atto del torneo di tennis non era un’opzione percorribile. “Spostare la finale degli Internazionali? Avrebbe significato far perdere credibilità al torneo a livello internazionale”. Con queste parole Angelo Binaghi, numero uno della Fitp, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su Radio Rai dopo i dissidi con la Lega Serie A. L’obiettivo era gestire la delicata contemporaneità con il derby Roma-Lazio, andato in scena ieri sul prato dello Stadio Olimpico, a brevissima distanza dal Campo Centrale del Foro Italico dove si disputava la finale tra Sinner e Ruud. Il presidente della Federazione ha voluto ricordare che gli Internazionali d’Italia sono “gestiti dall’Atp”, aggiungendo che “i diritti televisivi non sono venduti da noi e decine e decine di paesi erano programmati per quell’ora. Quindi sarebbe stato un danno enorme per la credibilità del torneo e del Paese”.

L’affondo di Binaghi sulla gestione dei calendari

Nonostante le tensioni, continuano le critiche di Binaghi: “Guardando la cosa in positivo ho letto le parole di un ottimo dirigente come il presidente della Lega Serie A Simonelli: non solo è stato ammesso l’evidente errore, ma tutto quello che è successo spero possa creare i presupposti affinché, con una differente programmazione, non capiti più in futuro. Ma non parlerei di svista, faccio l’ingegnere e mi occupo un po’ di numeri. Un anno fa, quando è uscita la programmazione con il derby di Torino durante le Finals, il derby di Roma durante gli Internazionali, con in più la finale di Coppa Italia durante la settimana del torneo di Roma, questa non può essere una chiamata casualità. C’è stato un tentativo maldestro di programmazione, francamente non so finalizzato a che cosa. L’importante è che si sia capito e che questo non possa più accadere”.

Un evento culminato con la storica vittoria di Sinner a Roma sotto gli occhi di Panatta e del Presidente Mattarella.