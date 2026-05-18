Fiorentina, tegola pesantissima per Parisi: l’esito degli esami

Brutta tegola per la Fiorentina: Parisi si è rotto il crociato nel corso della sfida tra i viola e la Juventus, giocata ieri allo Stadium.

Ieri era arrivato il messaggio social di Fabiano Parisi: “Volevo ringraziare tutti quelli che hanno avuto un pensiero dopo il mio infortunio. Sentire il vostro affetto e la vostra vicinanza mi dà forza. Grazie davvero a tutti”. Oggi, purtroppo, la notizia del grave infortunio.

Il comunicato stampa

La nota del club viola: “ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Juventus-Fiorentina disputata nella giornata di ieri a Torino. Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione.

La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita. Fabiano farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito”.

Le parole di Vanoli

Le parole di Vanoli a Sky dopo la vittoria contro la Juventus: “Non ci sono rimpianti dopo questa partita. I ragazzi hanno dimostrato che ci tenevano perché sappiamo quanto ci tenessero i tifosi. Faccio i complimenti a un gruppo di uomini che ha saputo fare una grande partita nonostante questa annata. Complimenti alla squadra”.

Sente sua questa Fiorentina? E sarà sua anche il prossimo anno?

“Mi sono già espresso su questo. Oggi mi vorrei godere questa magnifica vittoria che dimostra che con un pizzico di serenità in più si può giocare anche bene. L’obiettivo era la salvezza. La società ha sempre avuto stima nei miei confronti e quindi non posso dire nulla da questo punto di vista”.