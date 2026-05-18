Primavera 1 Best Awards 2026, segui LIVE la premiazione (Streaming gratis)

Si sta svolgendo allo Sportitalia Village la premiazione dei principali protagonisti del campionato Primavera 1. In conduzione Giada Giacalone e Gabriele Schiavi.

Inizia ufficialmente oggi il periodo delle fasi finali del campionato Primavera. Si svolgerà allo Sportitalia Village, alle 17.00, e in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT, il Primavera 1 Best Awards 2026. In conduzione ci saranno Giada Giacalone e Gabriele Schiavi. Giovedì poi al via con il calcio giocato e le fasi finali. Prima i due playoff tra Cesena e Inter e Roma e Bologna e poi le finali, in diretta dal Viola Park.

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I premiati

Top 11, 433: Anelli (Atalanta) 2008; Drobnic (Parma) 2007, Carrascosa (Torino) 2008, Terlizzi (Roma) 2007, Marello (Inter) 2008; Leone (Juventus) 2007, Montenegro (Fiorentina) 2007, Pandolfi (Milan) 2008; Kulla (Sassuolo) 2008, Galvagno 2007 (Cesena), Lo Monaco 2008 (Bologna). Allenatore: Galloppa (Fiorentina).

Rivelazione: Arena (Roma), 2009.

Gol più bello: Costabile, del Sassuolo contro il Torino, 2008.

Capocannoniere: Esteban, Lecce, 2006.

Miglior responsabile settore giovanile: Mattia Notari (Parma).