Inter, Bisseck protagonista tra campo e mercato: nuova agenzia e big d’Europa attente

È imminente la scelta del nuovo agente di Yann Bisseck.



L’attuale procuratore Yusuf Kandemir continuerà a seguire la gestione del difensore tedesco, ma la decisione definitiva sarebbe ormai vicina vista l’attenzione delle migliori agenzie di procuratori europee e internazionali. Tra queste, Giovanni Branchini sembra essere al momento in pole position.

Premier League e Bayern Monaco osservano Bisseck

Anche da questo scenario potrebbe aprirsi un futuro di mercato per il centrale nerazzurro. L’Inter non avrebbe intenzione di privarsi del giocatore e lo stesso Bisseck si trova molto bene a Milano, ma dall’estero potrebbero presto arrivare manifestazioni di interesse concrete. In particolare, Premier League e Bundesliga osservano con attenzione la situazione, con il Bayern Monaco tra i club interessati.

Nel frattempo Bisseck è diventato un titolare fisso nello scacchiere di Cristian Chivu. La sua duttilità e la grande velocità gli permettono di interpretare al meglio il calcio aggressivo richiesto dal tecnico romeno, caratteristiche che hanno contribuito alla crescita della squadra campione d’Italia in carica.