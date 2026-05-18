L’ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, parla dall’Athena Game On – All Stars Night, evento sul calcio femminile organizzato dalla FIGC nel quale sono presenti anche il prossimo rivale Giancarlo Abete e il ministro Abodi.

L’ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, parla dall’Athena Game On – All Stars Night, evento sul calcio femminile organizzato dalla FIGC nel quale sono presenti anche il prossimo rivale Giancarlo Abete e il ministro Abodi.

Le parole di Malagò

Queste le parole di Giovanni Malagò: “Una cosa è il programma, cioè ciò che ci si prefigge di realizzare, un’altra sono gli auspici o i desideri. Sui diritti televisivi, se vuoi, possiamo anche andare insieme a cercare chi sia disposto a investire di più e con maggiore progettualità. Ho cercato di fare un discorso serio e concreto sul calcio femminile. Ci sono due anni scarsi di legislatura sportiva. Alcuni aspetti devono passare da una legislatura normativa. Bisogna essere realistici, il movimento del calcio femminile ha grandi potenzialità, ma poi bisogna raccogliere queste potenzialità. Bisogna trovare chi fonda le SD, con impianti dedicati, anche più di uno, che fa una scuola calcio, che paga un allenatore. Ci sono logiche imprenditoriali e non solo filosofiche”.

Poi sulle parole di Abete: “Dice che il mio programma è ecumenico? Non riuscirete a farmi commentare fino al 22 giugno, rispetto quella che è la sua opinione. Nella mia vita penso ci sia poco di ecumenico, sul percorso sportivo e non solo. Abodi mi definisce ‘diversamente amico’? Non mi va di commentare cose che in prima persona non ho sentito”.