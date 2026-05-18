Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, parla dall’Athena Game On – All Stars Night, evento sul calcio femminile organizzato dalla FIGC. Le sue parole indirizzate ai candidati per la presidenza federale.

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, parla dall’Athena Game On – All Stars Night, evento sul calcio femminile organizzato dalla FIGC. Le sue parole indirizzate ai candidati per la presidenza federale Abete e Malagò.

Le parole di Abodi su Malagò e Abete

Queste le parole del Ministro dello Sport, Andrea Abodi, dal palco: “Io capisco le preoccupazioni soprattutto dei club che non hanno alle spalle la struttura della Serie A maschile, così come quelli che ce l’hanno, che vedono la strada lunga. Sulla Melandri non prende, è arrivato il momento di sederci attorno al tavolo.

In bocca al lupo al mio amico fraterno Abete e al mio diversamente amico Malagò, ma si è amici anche quando non lo si è e bisogna imparare a rispettarci. Mi auguro che il consiglio federale sappia produrre quello che il vecchio ciclo non è stato in grado di produrre. Un ringraziamento anche a Gravina, ex presidente federale, che ha fatto un passo indietro assumendosi la responsabilità che è di tutti. Un pezzo anche mia”.