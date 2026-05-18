Guardiola ha deciso: lascia il City a fine stagione! E il sostituto arriva dall’Italia

Secondo The Athletic, Pep Guardiola lascerà il Manchester City quest’estate.

Dopo mesi di speculazioni sul suo futuro, si apprende che lo spagnolo lascerà il club. E il sostituto sarà italiano.

Secondo The Athletic, Pep Guardiola lascerà il Manchester City quest’estate.

Dopo mesi di speculazioni sul suo futuro, si apprende che lo spagnolo lascerà il club dopo l’ultima partita di Premier League di domenica contro l’Aston Villa, con un anno di contratto rimanente. Nessuna conferma ufficiale ancora dal Manchester City, ma il sostituto sembra essere già stato scelto e sarà italiano.

Guardiola lascia il Manchester City: i dettagli

Il giornalista David Ornstein di The Athletic riporta Pep Guardiola ha preso ormai la decisione di lasciare il Manchester City dopo l’ultima partita di campionato contro l’Aston Villa.

La stampa inglese aggiunge che il City avrebbe iniziato a comunicare ai propri sponsor che l’annuncio è imminente e che la conferma ufficiale potrebbe essere prevista per domenica. Tuttavia, queste indiscrezioni non sono state confermate da nessuno del Manchester City direttamente.

Maresca per sostituire Guardiola

Il sostituto di Pep Guardiola al Manchester City? L’italiano Enzo Maresca, che a gennaio si è separato dal Chelsea.

Durante i suoi 10 anni al City, Guardiola ha guidato il club alla conquista di ben 20 trofei, tra cui sei titoli di Premier League e una Champions League nel 2023.

Guardiola ha vinto il double campionato-FA Cup e ha portato il City a lottare per il titolo di Premier League, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione.