Napoli, Antonio Conte verso l’addio a fine stagione: Sarri il preferito di ADL

Inizia il domino panchine in Serie A: in casa Napoli si prepara una rivoluzione che vedrebbe coinvolti Antonio Conte e Maurizio Sarri.

Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli al termine della stagione attuale. Una scelta che interrompe un ciclo straordinario ma che, a quanto pare, sembrerebbe essere arrivato al suo capolinea emotivo e professionale. Come rivelato da Il Mattino, l’allenatore salentino rinuncerà infatti all’ultimo anno di stipendio e a qualsiasi tipo di indennità di buonuscita con un anno di anticipo.

L’addio di Conte arriva dopo due stagioni vissute a mille all’ora, capaci di riportare l’entusiasmo all’ombra del Vesuvio e, soprattutto, di riempire nuovamente la bacheca del club. Il bilancio del suo biennio alla guida del Napoli resta memorabile: uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e un Secondo Posto, piazzamento d’élite che garantisce al Napoli la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Un palmarès di tutto rispetto e una separazione consensuale ma dolorosa per il popolo azzurro.

Napoli-Conte: vicino l’addio, Sarri il preferito di ADL

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il profilo di Maurizio Sarri è balzato in pole position per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Nonostante il suo nome sia in cima alla lista della dirigenza del Napoli, ci sono ancora diversi dettagli contrattuali e programmatici da limare prima di arrivare alla fumata bianca.

Gli scenari di aprile più che mai attuali: #Maresca no #Napoli e solo #ManchesterCity. #Sarri nome in evidenza per il dopo #Conte, ma dettagli da definire. In attesa delle comunicazioni ufficiali sul divorzio tra l’allenatore salentino e il Napoli https://t.co/0YOdnfAuCB — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 18, 2026



Al momento si attende infatti che il club partenopeo ufficializzi formalmente la separazione con il tecnico salentino, passaggio burocratico necessario prima di poter annunciare e definire il nuovo corso della panchina azzurra.