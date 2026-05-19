Chivu-Inter: vertice di mercato e rinnovo, l’allenatore nerazzurro in sede

L’Inter lavora al futuro e alla prossima stagione: grandi manovre in sede, con Chivu protagonista principale. Rinnovo in arrivo?

Finita la festa per la doppietta di titoli (campionato e Coppa Italia), in casa Inter è già tempo di rimettersi al lavoro per pianificare al dettaglio il prossimo anno. Questa mattina, negli uffici di Viale della Liberazione, è iniziato un incontro chiave con Cristian Chivu. L’allenatore, grande protagonista della stagione sta definendo con i vertici societari le mosse di mercato e i dettagli del suo rinnovo di contratto. Per il tecnico dell’Inter si prospetta un ruolo manageriale, con poteri decisionali più ampi sulla gestione della squadra.

Inter, Chivu tra rinnovo e mercato

L’allenatore nerazzurro, attualmente legato al club fino al 2027, dovrebbe firmare un biennale con un ritocco dell’ingaggio, che lo porterà nell’élite dei tecnici più pagati in Italia. Un summit importante con tutta la dirigenza per definire le prossime mosse di mercato con diversi calciatori in scadenza e in uscita dal club di Viale della Liberazione: da Sommer ad Acerbi, passando per Darmian, Mkhitaryan e molto probabilmente anche Frattesi, con Stefan de Vrij che sembrerebbe l’unico destinato a restare.