UFFICIALE Albania, un italiano è il nuovo commissario tecnico

Ufficialità in casa Albania: Rolando Maran nuovo Ct.

Rolando Maran è il nuovo commissario tecnico dell’Albania. Annuncio ufficiale da parte del presidente della Federcalcio di Tirana, Armand Duka, che ha ufficializzato l’arrivo dell’allenatore bresciano al posto di Silvinho.

Maran-Albania, ora è ufficiale

“Rendiamo pubblico il nome del nuovo commissario tecnico dell’Albania ed è Rolando Maran. Ringraziamo Silvinho e il suo staff, ci siamo separati di comune accordo. Apriamo un nuovo ciclo con un allenatore non più giovanissimo, come Maran. Puntiamo al primo posto in Nations League e alla qualificazione a EURO 2028, e poi continuiamo a perseguire l’obiettivo che non abbiamo mai raggiunto, ovvero partecipare ai Mondiali”, le dichiarazioni del numero uno albanese.

Le prime parole del nuovo Ct: “Grazie per questa opportunità. Ho seguito da vicino la Nazionale albanese, mi state dando l’opportunità di rappresentare un popolo di cui vado molto fiero, qualcosa che si percepisce quando si parla con un tifoso albanese. Voglio trasmettere il grande amore per questa maglia. Per me è un impegno che mi assumo, qualcosa che sento dentro, un sentimento fortissimo per questa missione, per trasmettere in campo ciò che rappresentate”.