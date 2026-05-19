Avellino, post-Ballardini: tre i candidati per la panchina

Nonostante una salvezza conquistata con largo anticipo e l’approdo ai playoff di Serie B, Davide Ballardini ha detto addio all’Avellino. Il tecnico romagnolo, arrivato a febbraio al posto di Biancolino, ha chiuso il rapporto con il club campano nelle prossime ore.

Si è chiusa dopo soli cinque proficui mesi l’avventura di Davide Ballardini all’Avellino. Il tecnico romagnolo subentrato nel mese di febbraio a Raffaele Biancolino, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ha salutato gli irpini nelle scorse ore.

Il tecnico aveva firmato un contratto fino a fine stagione e opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza. Tuttavia, nonostante il risultato sa stato ampiamente ottenuto, le parti hanno dialogato del futuro decidendo di non andare avanti per una ulteriore stagione assieme. A questo punto l’Avellino dovrà decidere su quale tecnico puntare nella prossima stagione anche in base alle ambizioni che avrà il club campano rispetto all’annata di Serie B che verrà.

Ballardini, impatto positivo

L’addio si è consumato nonostante l’impatto con la realtà avellinese sia stato più che positivo. Ballardini era arrivato sulla panchina dell’Avellino dopo che, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio la squadra aveva avuto una forte crisi di risultati. Biancolino e i suoi ragazzi erano addirittura stati nel mirino della tifoseria, duramente contestati.

Dopo l’arrivo di Ballardini e qualche settimana di assestamento e conoscenza del tecnico, l’Avellino ha ricominciato a marciare. Un passo che ha portato i campani fuori dal pericolo playout prima, poi nella pancia della classifica e infine all’ottavo posto, l’ultimo valido per i playoff. I numeri d’altronde non mentono: 13 gare di stagione regolare alla guida degli irpini hanno portato 6 vittorie, 3 pareggi e quattro sconfitte.

La sconfitta ai playoff

L’approdo ai playoff è stata una bella sorpresa per i tifosi biancoverdi, che per un paio di giorni hanno potuto sognare. Martedì però il sogno si è spento in casa del Catanzaro. 3-0 il risultato netto subito dall’Avellino di Ballardini che ha detto addio al sogno promozione già nel primo turno preliminare, in una gara che per la verità è stata dominata dai calabresi di mister Alberto Aquilani.

I favoriti per la panchina dell’Avellino

Chi sarà il prossimo allenatore dei Lupi? Secondo Alfredo Pedullà, piace molto D’Angelo, in lista anche Mignani e Dionisi.