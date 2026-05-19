Clamoroso Alcaraz! Arriva l’annuncio su Wimbledon: gli aggiornamenti

Arrivano importanti aggiornamenti da parte di Carlos Alcaraz sulle sue condizioni fisiche: ecco cosa accadrà nelle prossime settimane.

Un altro colpo di scena. Arrivano importanti aggiornamenti da parte di Carlos Alcaraz sulle sue condizioni fisiche: ecco cosa accadrà nelle prossime settimane.

Alcaraz e le sue dichiarazioni

Così Alcaraz sul suo profilo IG: “Il mio recupero sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per tornare a competere e per questo devo rinunciare alla stagione sull’erba tra il Queen’s e Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno tantissimo. Continueremo a lavorare per tornare il prima possibile!”