Clamoroso Alcaraz! Arriva l’annuncio su Wimbledon: gli aggiornamenti

Arrivano importanti aggiornamenti da parte di Carlos Alcaraz sulle sue condizioni fisiche: ecco cosa accadrà nelle prossime settimane.
Un altro colpo di scena. Arrivano importanti aggiornamenti da parte di Carlos Alcaraz sulle sue condizioni fisiche: ecco cosa accadrà nelle prossime settimane.
Alcaraz e le sue dichiarazioni
Così Alcaraz sul suo profilo IG: “Il mio recupero sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per tornare a competere e per questo devo rinunciare alla stagione sull’erba tra il Queen’s e Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno tantissimo. Continueremo a lavorare per tornare il prima possibile!”
Sinner torna primo al mondo! Battuto Alcaraz: “La classifica per me è secondaria”
Jannik Sinner vince la coppa a Montecarlo battendo Carlos Alcaraz, portandosi al primo posto nel mondo. Ottavo titolo 1000 per Sinner.
ATP Masters 1000, Jannik Sinner vince la coppa a Montecarlo battendo Carlos Alcaraz 7-6 6-3, in 2 ore e 15 minuti di gioco. Sinner torna così al comando della classifica Atp scavalcando proprio l’eterno rivale. È il primo grande titolo in carriera conquistato sulla terra rossa per Sinner. “Oggi è stato un livello molto alto da parte di entrambi” – ha detto a fine match Sinner – “ritornare numero uno è importante, ma la classifica è secondaria. Sono contento di aver vinto un torneo importante su questa superficie”.
Sinner, impresa leggendaria
Jannik Sinner ha firmato un’impresa leggendaria sul Court Rainier III, superando Carlos Alcaraz. Nonostante si sia trovato in svantaggio di un break in entrambi i parziali, l’azzurro ha mostrato la solita forza mentale d’acciaio.
Il momento di massima tensione è giunto nel secondo set, quando lo spagnolo è andato vicinissimo a condurre per 4-2; Sinner ha però resistito all’urto, centrando il controbreak del 3-3 e inanellando una serie devastante di cinque giochi consecutivi per sigillare il trionfo.