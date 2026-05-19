Dopo il 2-2 dell’andata, il Monza elimina la Juve Stabia vincendo 2-1 all’U-Power Stadium. A decidere il match una doppietta di Patrick Cutrone nel finale, anche se c’è stato da soffrire per i brianzoli. In finale incontrerà una fra Catanzaro e Palermo.

Dopo il 2-2 dell’andata, il Monza elimina la Juve Stabia vincendo 2-1 all’U-Power Stadium. A decidere il match una doppietta di Patrick Cutrone nel finale, anche se c’è stato da soffrire per i brianzoli. In finale il Monza incontrerà una fra Catanzaro e Palermo. In finale il Monza incontrerà una fra Catanzaro e Palermo, con i rosanero chiamati ad un’impresa al limite dopo il netto 3-0 subito nella sfida d’andata.

Monza-Juve Stabia 2-1, tutto nel finale

Al Monza bastava il pareggio per accedere alla finale del Playoff con vista Serie A, visto che dopo il 2-2 dell’andata in caso di equilibrio al termine dei tempi regolamentari sarebbe valsa la miglior classifica in campionato.

Dopo una sfida in equilibrio e ancora aperta ad ogni scenario, all’84’ Bakoune ha fatto fuori due avversari a destra pescando a centro area Cutrone, che dapprima ha mandato a vuoto due difensori, per poi scaricare il sinistro vincente in rete. Pochi minuti dopo però Burnete si è inventato un gran sinistro che è valso l’1-1 e l’assalto finale. In pieno recupero ecco il bis di Cutrone, che in contropiede approfitta di un campo intero libero per insaccare dalla distanza a porta sguarnita.

In finale con il Catanzaro? Al Palermo serve l’impresa

In finale ci va il Monza, che domani guarderà Palermo-Catanzaro per conoscere la propria rivale.

Il Catanzaro di Alberto Aquilani ha messo in discesa la sfida vincendo 3-0 l’andata in casa. Ai rosanero di Filippo Inzaghi dunque servirà tutta l’energia del Barbera per provare una rimonta: serve una vittoria con almeno 3 gol di scarto (in caso di parità di gol fatti fra andata e ritorno, andrebbe in finale il Palermo).

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Le parole di Cutrone

“Sono molto contento, sapevamo che giocavamo contro una squadra che ha dimostrato di saper giocare un buon calcio, oggi è venuta fuori la forza del gruppo, spero ci dia la forza per la finale”: così al termine del match Patrick Cutrone ai microfoni di Dazn.

Poi ha aggiunto: “Mi hanno accolto bene e mi sono sentito voluto bene. Serie A? È l’obiettivo, non ce l’abbiamo fatta ad arrivare fra le prime 2, cerchiamo di farlo dai playoff”.