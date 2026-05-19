Playoff Championship, cambia una delle finaliste: ecco il motivo

Ha dell’incredibile quanto successo nella Championship Inglese, il Southampton è stato infatti escluso dalla finale playoff. Al suo posto il Middlesbrough.

Sarà Hull City-Middlesbrough la finale del playoff di Championship Inglese, il Southampton è stato infatti squalificato dopo aver spiato l’allenamento degli avversari prima della semifinale. Un verdetto per il quale i Saints potranno ancora fare ricorso entro domani per provare a ribaltare la decisione della EFL. In semifinale il Boro era stato sconfitto proprio dal Southampton, 0-0 all’andata e 2-1 al ritorno dopo i supplementari. L’Hull City ha invece vinto il doppio confronto contro il Millwall. Pareggio 0-0 all’andata e vittoria esterna 0-2 al ritorno.

Championship, escluso il Southampton dalla finale

Il Southampton è stato escluso dalla finale del playoff di Championship. I Saints sono stati accusati dal Middlesbrough, semifinalista sconfitto, di aver spiato il loro allenamento tramite un analista in incognito. Questo non è il primo episodio avvenuto all’interno di questa stagione che ha coinvolto il Southampton. Sono stati ammessi altri due casi che nel quale la squadra ha violato il regolamento che impone di agire in buona fede. Questo è avvenuto contro l’Oxford e l’Ipswich. L’EFL ha quindi deciso di estromettere il Southampton dalla finale del playoff contro l’Hull City e di dare spazio al Middlesbrough che aveva perso la semifinale. Non solo perché al Southampton è stata anche inflitta una penalità di 4 punti nella prossima stagione. Il Southampton ha tempo fino a domani per fare ricorso e impugnare la decisione.

Il comunicato della EFL

Così la EFL nel comunicato: “Una Commissione Disciplinare Indipendente ha oggi espulso il Southampton dai play-off della Sky Bet Championship dopo che il Club ha ammesso molteplici violazioni dei regolamenti EFL relative alle riprese non autorizzate degli allenamenti di altri Club. Inoltre, il Club ha ricevuto una detrazione di quattro punti che sarà applicata alla classifica del Championship 2026/27, insieme a un rimprovero per tutte le accuse.

L’effetto dell’ordine di oggi è che il Middlesbrough viene reintegrato nei Play-Off 2026 e si proseguirà alla finale dei play-off contro l’Hull City. La finale è ancora prevista per sabato 23 maggio, con l’orario d’inizio della partita da confermare. Il Southampton è stato incriminato per la prima volta venerdì 8 maggio, con ulteriori accuse emesse domenica 17 maggio in relazione a ulteriori violazioni durante la stagione 2025/26. Queste accuse aggiuntive sono nate da questioni identificate dopo l’avvio dei procedimenti iniziali che coinvolgevano Middlesbrough.

Il Southampton ha ammesso violazioni dei regolamenti che imponevano ai club di agire con la massima buona fede e vietavano l’osservazione della sessione di allenamento di un altro club entro 72 ore dalla partita programmata. Le violazioni ammesse riguardano le partite contro Oxford United a dicembre 2025, Ipswich Town nell’aprile 2026 e Middlesbrough a maggio 2026.

Il Southampton ha il diritto di fare ricorso contro la decisione della Commissione in conformità con il Regolamento EFL e le parti stanno lavorando per cercare di risolvere qualsiasi ricorso mercoledì 20 maggio. A seconda dell’esito, ciò potrebbe comportare un ulteriore cambiamento della partita di sabato. L’EFL è ora in discussione con tutti e tre i Club riguardo alle implicazioni della decisione odierna e farà un ulteriore annuncio a tempo debito. Le motivazioni scritte complete della Commissione saranno pubblicate a tempo debito“.