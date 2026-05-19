L’agenzia di Meret sulle accuse di Corona: “Calunnie, verità nelle sedi giudiziarie”

Il portiere del Napoli, Alex Meret, pronto a reagire dopo le accuse arrivate da Fabrizio Corona dall’ultima puntata di ‘Falsissimo”.

Il portiere del Napoli, Alex Meret, pronto a reagire dopo le accuse arrivate da Fabrizio Corona dall’ultima puntata di ‘Falsissimo”.

Corona-Meret, cosa è successo

Il portiere del Napoli, Alex Meret, è l’ultimo personaggio noto tirato in ballo da Fabrizio Corona, che in una puntata di ‘Falsissimo” ha parlato di presunti dissidi fra l’estremo difensore azzurro ed il tecnico del club, Antonio Conte.

Il comunicato dell’agenzia di Meret

La ‘PP Sport Management’, agenzia che ha in procura il portiere Alex Meret, ha diffuso una nota dai propri canali social che lascia intendere prossime azioni legali.

Questo il testo del comunicato: “Alex Meret sdegnato respinge le calunniose accuse, destituite di qualsiasi fondamento, emerse nelle ultime ore su una piattaforma social. Alex, sei da sempre un esempio e un professionista serio, dai profondi e radicati valori morali e sportivi. La verità emergerà nelle opportune sedi giudiziarie. Forza Alex”.