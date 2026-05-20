Zanetti fa sognare l’Inter: “Nico Paz? Non si smette di sperare”

L’Inter può davvero sperare nel colpo Nico Paz? Il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, parla apertamente dell’apprezzamento per il fantasista argentino. E fa leva sull’amicizia con il padre.

L’Inter può davvero sperare nel colpo Nico Paz? Il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, parla apertamente dell’apprezzamento per il fantasista argentino. E fa leva sull’amicizia con il padre.

Zanetti su Nico Paz: “Mi piace tantissimo”

Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti nel corso dell’intervisa rilasciata a DSports Radio ha parlato di Nico Paz.

Queste le sue parole: “Mi piace tantissimo Nico Paz. Per come gioca e per la persona che è. È sulla strada per diventare un grandissimo giocatore. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non si smette mai di sperare di vederlo con la maglia dell’Inter“.

Zanetti e il rapporto con il padre di Nico Paz

Javier Zanetti ha poi parlato del rapporto che lo lega al padre del giocatore in forza al Como: “Ho la fortuna di conoscere suo padre, che fu mio compagno di stanza al Mondiale del 1998. La vita ci ha fatto incontrare di nuovo a Como dopo tanti anni senza vederci. Sono felice per il presente di Nico al Como. In questi due anni nel calcio italiano ha dimostrato tutta la sua qualità”.

Zanetti parla poi di Maxi Perrone: “Quello che ha fatto Maxi è ammirevole. Ha disputato una grande stagione ed è una pedina molto importante nel sistema di gioco del Como”.