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Criscitiello: “Atalanta-Sarri, il Napoli pensa a Italiano. DS, D’Amico parla con Roma e Milan”

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I campionati stanno per giungere al termine e il calciomercato è pronto a prendersi la scena principale.

I campionati stanno per giungere al termine e il calciomercato è pronto a prendersi la scena principale. Arrivano importanti aggiornamenti da parte di Michele Criscitiello su quello che potrebbe essere un valzer importante.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio

Serie A: gli aggiornamenti di Criscitiello

Questo l’X di Michele Criscitiello: “Giro DS, trattative: D’Amico (Atalanta) parla con Roma e Milan. Cremonese su Angelozzi, Mantova su Fabio Gatti (AtalantaU23). Cagliari forte su Polito (Catanzaro). Giro Mister: Atalanta-Sarri, Napoli pensa a Italiano, Bologna idea Grosso ma avanti a Firenze. Sassuolo, idea Abate”.

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