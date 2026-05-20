Criscitiello: “Atalanta-Sarri, il Napoli pensa a Italiano. DS, D’Amico parla con Roma e Milan”

I campionati stanno per giungere al termine e il calciomercato è pronto a prendersi la scena principale.
I campionati stanno per giungere al termine e il calciomercato è pronto a prendersi la scena principale. Arrivano importanti aggiornamenti da parte di Michele Criscitiello su quello che potrebbe essere un valzer importante.
Serie A: gli aggiornamenti di Criscitiello
Questo l’X di Michele Criscitiello: “Giro DS, trattative: D’Amico (Atalanta) parla con Roma e Milan. Cremonese su Angelozzi, Mantova su Fabio Gatti (AtalantaU23). Cagliari forte su Polito (Catanzaro). Giro Mister: Atalanta-Sarri, Napoli pensa a Italiano, Bologna idea Grosso ma avanti a Firenze. Sassuolo, idea Abate”.
Giro DS, trattative: D’Amico (Atalanta) parla con Roma e Milan. Cremonese su Angelozzi, Mantova su Fabio Gatti (AtalantaU23). Cagliari forte su Polito (Catanzaro). Giro Mister: Atalanta-Sarri, Napoli pensa a Italiano, Bologna idea Grosso ma avanti a Firenze. Sassuolo, idea Abate
— Michele Criscitiello (@MCriscitiello) May 20, 2026