Il Como dopo aver sorpreso l’Italia intera ed aver centrato una storica qualificazione in Europa attende di capire in quale competizione giocherà il prossimo anno. E intanto il ds Ludi blinda Fabregas.

Il Como dopo aver sorpreso l’Italia intera ed aver centrato una storica qualificazione in Europa attende di capire in quale competizione giocherà il prossimo anno. E intanto il direttore sportivo Carlalberto Ludi blinda Fabregas.

Como, le parole di Ludi su Fabregas

Queste le parole del direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, sul futuro del tecnico Cesc Fabregas, all’emittente svizzera RSI Sport:

“Se Fabregas rimarrà il prossimo anno? Assolutamente, come lo dicevo l’anno scorso lo dico anche quest’anno. Con Fabregas andiamo avanti insieme con reciproca soddisfazione”, le parole del dirigente.

Como, le parole di Ludi sull’Europa

Queste le parole del direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, in merito al progetto del club dopo la qualificazione in Europa: “Il Como ha ampi margini di miglioramento, vogliamo proseguire in questa direzione. Se sarà Champions League ben venga, se invece l’anno prossimo arriverà un posizionamento diverso allora dovremo essere equilibrati nell’analizzare in maniera più oggettiva e andare oltre quello che è il mero risultato sportivo”.

Poi ha aggiunto: “Che Europa faremo? Dipende dal tipo di Europa in cui giocheremo. I giocatori dovranno sentirsi a casa, di fatto anche quando siamo arrivati in Serie A la prima cosa era comprendere realmente cosa significava giocare in questa categoria. Il prossimo step sarà comprendere realmente cosa vuol dire giocare in Europa. Ci sono dinamiche diverse, c’è un dispendio di energie maggiore. Tutti aspetti a cui non siamo abituati. Nel primo anno in Europa sarà molto più importante avere una rappresentazione corretta di dove siamo arrivati, piuttosto che vincere una partita in più o in meno”.