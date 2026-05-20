Palermo-Catanzaro, chi raggiungerà il Monza in finale? Le probabili formazioni

Il Monza ha strappato il pass per la finale playoff di Serie B e questa sera scendono in campo Palermo e Catanzaro, per la semifinale di ritorno.

Dopo il rotondo 3-0 in favore del Catanzaro, che ha deciso l’andata della semifinale playoff contro un Palermo apparso spento, questa sera i rosanero proveranno a ribaltare la situazione, tentando l’impresa. In chiave probabili formazioni, Inzaghi dovrebbe schierare un 3-4-2-1 con Peda, Magnani e Ceccaroni in difesa; in mezzo al campo Ranocchia e Segre, assistiti dagli esterni Pierozzi e Augello. In avanti Johnsen e Gyasi alle spalle di Pohjanpalo.

Modulo a specchio per il Catanzaro: i giallorossi si affidano all’esperienza e alla qualità di Pietro Iemmello, leader delle aquile. Insieme a Iemmello, in avanti, dovrebbero esserci Liberali e Pittarello.

Il centrocampo verrà controllato da Pontisso e Petriccione, veri e propri punti di forza della squadra che sta sorprendendo tutti.

Le probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Gyasi; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani.