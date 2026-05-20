Playoff Serie C, ecco le quattro semifinaliste

Sono state definite le due semifinali del Playoff di Serie C. Si affronteranno nei due atti Ascoli, Catania, Union Brescia e Salernitana.

Saranno Ascoli-Catania e Union Brescia-Salernitana le due semifinali playoff di Serie C. Dopo i risultati dell’andata non si sono verificati ribaltoni. L’Ascoli testa di Serie, dopo lo 0-0 contro il Potenza dell’andata ha vinto 1-0 con la rete di Chakir. L’Union Brescia dopo il successo 0-3 a Casarano non è andato oltre lo 0-0, risultato che è bastato per qualificarsi. Ancora un pareggio per il Catania dopo lo 0-0 di Lecco. Il 3-3 pirotecnico del Massimino ha regalato la semifinale contr l’Ascoli. Doppia vittoria 2-0 andata e ritorno per la Salernitana che con le reti di Villa e Inglese ha eliminato il Ravenna di Mandorlini.

Ascoli-Catania, la prima semifinale

Vince 1-0 l’Ascoli contro il Potenza e affronterà il Catania in trasferta il 24 maggio e in casa il 27 maggio. Il gol decisivo lo segna Chakir al 84′. Azione simile a quella del gol annullato. Guiebre apre per Chakir che punta la porta, supera Camigliano e con un diagonale potente supera Cucchietti per l’1-0 finale.

Pari e spettacolo tra Catania e Lecco al Massimino, finisce 3-3. Donnarumma al 3′ fa 1-0. Traversone di Casasola per Donnarumma che raccoglie il pallone e lo insacca in rete. Pareggio di Urso al 19′. Sponda di Sipos con Urso che a tu per tu con Dini fa 1-1. 1-2 Lecco al 37′. Dal dischetto, fallo di Miceli su Battistini, segna Sipos. Autorete di Marrone al 42′. Pari 2-2 del Catania. Al 52′ il 3-2 del Catania. Ierardi scambia con Forte e supera Furlan per il vantaggio. 3-3 di Duca al 82′. Bolide che supera Dini per il pari. Non basta, Catania in semifinale.

Union Brescia-Salernitana, la seconda semifinale

Dopo aver vinto 0-3 a Casarano l’Union Brescia pareggia 0-0 al ritorno e accede alla semifinale dove affronterà la Salernitana che ha battuto ancora una volta 2-0 il Ravenna.

Ravenna in 10 al 55′. Ingenuità di Bianconi, già ammonito che lascia i suoi con l’uomo in meno. Doppio gol annullato alla Salernitana al 60′ e al 61′. Prima a Ferrari, per fuorigioco poi a De Boer sempre per offside. Villa stappa il match al 69′. Il n.14 salta nettamente Pozzo e con il mancino non da scampo a Poluzzi. 3 minuti e Inglese chiude la pratica. Cross di Villa e conclusione mancina dell’attaccante che dopo diversi mesi torna al gol. Ravenna in 9 al 90′. Espulso Esposito, sbracciata su Achik.