Juventus, Bernardo Silva non aspetta: andrà all’Atletico Madrid

La sconfitta con la Fiorentina pesa anche sul mercato della Juventus: senza Champions League i bianconeri perderanno ormai quasi certamente Bernardo Silva, vicinissimo all’Atletico Madrid dopo i contatti positivi con il club spagnolo nelle ultime ore.

La sconfitta contro la Fiorentina continua a creare non poche ripercussioni in casa Juventus. Il ko contro i viola ha compromesso in maniera quasi definitiva la corsa alla prossima Champions League. Ai bianconeri servirà un miracolo per entrare nella prossima massima competizione.

Il danno sarà sportivo e ovviamente anche economico visto che i bianconeri non potranno quasi certamente contare sugli enormi introiti della massima competizione europea. Un danno che si ripercuoterà a cascata anche sul calciomercato, dove la Juventus magari attrarrà comunque dei campioni ma avrà bisogno di un progetto concreto e vincente e di tempo per far quadrare i conti.

Bernardo Silva non attende

L’obiettivo numero uno per la Juventus si chiama(va) Bernardo Silva. Il trequartista del Manchester City lascerà dopo il Citizens alla fine di questa stagione, dopo aver sollevato da capitano Coppa di Lega ed FA Cup. Il portoghese è a parametro zero e deciderà il proprio futuro in questi giorni.

Una scelta che aveva già chiarito in varie interviste nelle scorse settimane. Il fantasista della ormai ex formazione di Pep Guardiola (anche lui al passo d’addio) vuole avere il suo futuro chiarito e tracciato già prima del Mondiale 2026. Motivi per cui non attenderà che la Juventus gli presenti un progetto vincente anche senza Champions League e reperisca le risorse per un’offerta adeguata anche senza Champions.

La scelta

Ecco, dunque, che in poche ore la scelta sembra oramai indirizzata verso la Liga. E, a sorpresa, non sarà Barcellona la destinazione spagnola del portoghese ma bensì l’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno avuto contatti fitti e positivi. Bernardo Silva, in queste ore, ha chiarito di volersi riavvicinare alla famiglia in Portogallo e Madrid è la soluzione perfetta.

Difficile che la Juventus possa contrastare la ricca e più ambiziosa offerta dell’Atletico Madrid per l’asso lusitano. E, a causa dei suoi errori, perderà quasi certamente il suo primo obiettivo del calciomercato 2026. Juventus-Bernardo Silva è un matrimonio che non s’ha da fare.