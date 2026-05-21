ESCLUSIVA SI Ds Palermo, un ex Torino nel mirino

Nuovo direttore sportivo per il Palermo: la cocente eliminazione dai play-off cambia gli scenari dei rosanero. Davide Vagnati è l’ultimo profilo accostato.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, sono ore di profonde riflessioni in casa Palermo. L’eliminazione nella semifinale dei playoff di Serie B e i risultati non all’altezza costringeranno il City Football Group a una mini-rivoluzione. A rischiare è il ds Carlo Osti, la cui gestione non ha convinto.

Nuovo Ds Palermo: Vagnati nel mirino

Per la sua successione spunta il nome di Davide Vagnati, desideroso di riscatto dopo l’esperienza con il Torino. Il dirigente, che vanta anche altre opzioni nel campionato cadetto, è stato ufficialmente proposto ai rosanero. Al momento la situazione è bloccata e si attendono sviluppi, ma Vagnati è a tutti gli effetti inserito nella lista dei candidati per il nuovo corso del Palermo.