Palermo, l’amarezza di Inzaghi: “Triste dentro, ma questa gente è magica”

La corsa alla Serie A del Palermo di Pippo Inzaghi si ferma a un passo dal traguardo più importante. Una ferita aperta, che l’allenatore dei rosanero ha voluto commentare direttamente su Instagram, condividendo tutta la sua delusione per la dolorosa eliminazione dai playoff di Serie B.

A qualche ora dal fischio finale del match al “Renzo Barbera”, Filippo Inzaghi ha affidato ai propri canali social queste parole: “Il calcio è anche questo, sono molto triste dentro, mi dispiace per la gente di Palermo, mi dispiace per i miei ragazzi. Non vedo l’ora di scendere nuovamente in campo per portare Palermo dove merita, questo stadio è magico, questa gente è magica. Dobbiamo guardare avanti e pensare già alla prossima stagione, accettiamo il verdetto del campo e ci prepariamo per il prossimo campionato. Voglio ringraziarvi TUTTI per l’affetto che mi state dando. FORZA PALERMO”.

Catanzaro-Monza: finale play-off per la Serie A

Il verdetto del campo è amaro: il 2-0 casalingo a favore dei rosanero non è bastato a ribaltare il pesante 3-0 subìto all’andata al “Ceravolo” contro il Catanzaro di Aquilani. Ad andare in finale contro il Monza, per il computo totale dei gol (2-3), sono infatti i giallorossi. Un epilogo che lascia l’amaro in bocca a una piazza calda come Palermo, ma che contiene già in sé i presupposti per resettare e ripartire con ancora più determinazione nel prossimo campionato cadetto.