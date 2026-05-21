Marotta lancia la frecciatina al Milan: ecco cosa ha detto

Giornata fitta di impegni per l’Inter, divisa tra la presentazione della nuova maglia in Piazza Gae Aulenti a Milano e l’allenamento all’Arena Civica.

Dal prato dell’impianto, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha tenuto un discorso non facendo mancare una frecciatina al Milan. Ma cosa ha detto nello specifico?

Inter, le parole di Marotta

Beppe Marotta ha dichiarato: “È una serata particolare, abbiamo voluto, come ho detto, crearla in questa arena che è l’icona della città, perché noi siamo la squadra della città, l’unica società che ha due stelle nella città di Milano”.

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