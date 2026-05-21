Messi pronto ad accogliere un ex Real all’Inter Miami: colpaccio in arrivo

Un ex giocatore del Real Madrid dovrebbe presto approdare nella MLS, nello specifico all’Inter Miami.

Un ex giocatore del Real Madrid dovrebbe presto approdare nella MLS, nello specifico all’Inter Miami. Ma di chi si tratta? Ecco la clamorosa indiscrezione?

Nuova avventura in arrivo per Casemiro al termine della stagione. L’ex giocatore del Real Madrid dovrebbe presto approdare nella MLS, all’Inter Miami, come riporta Tom Bogert di The Athletic. Egli indica anche che il giocatore della Seleção dovrebbe unirsi al club nordamericano dopo i Mondiali. 34 anni, per Casemiro sarà una nuova avventura lontano dall’Europa dopo gli anni d’oro al Real Madrid e l’esperienza al Manchester United degli ultimi anni.



Lionel Messi continua a segnare. In vista della Coppa del Mondo in Usa, Messico e Canada, la pulce non si ferma più. Un’altra super doppietta contro gli Colorado Rapids.

L’Inter Miami ha sconfitto 2-3 i Colorado Rapids. Gara aperta e chiusa da 2 reti di Messi. L’attaccante argentino ha fatto 0-1 al 18′ su rigore. Nel quinto minuto di recupero del primo tempo, Berterame ha poi siglato lo 0-2. Nella ripresa in 4 minuti i padroni di casa hanno trovato il 2-2. Al 58′ gol di Navarro, al 62′ rete di Yapi. Decisivo poi ancora Messi al 79′, super gol a giro al 79′. Al 87′ espulso Bright. Vittoria che permette all’Inter Miami di salire al settimo posto dell’Eastern Conference. La vetta non è però lontanissima, -6 dai Vancouver Whitecaps. Gol n.904 e n.905 in carriera per Messi.

Messi, altro gol bello e pesante

Doppietta pesante per Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha trovato una doppietta contro i Colorado Rapids, dodicesimi della classe ma a pari punti dell’Inter Miami prima del match. L’Inter Miami è ora settimo a -6 dai Vancouver Whitecaps capolisti a 21. Gara aperta e chiusa da 2 reti di Messi. L’attaccante argentino ha fatto 0-1 al 18′ su rigore. Nel quinto minuto di recupero del primo tempo, Berterame ha poi siglato lo 0-2. Nella ripresa in 4 minuti i padroni di casa hanno trovato il 2-2. Al 58′ gol di Navarro, al 62′ rete di Yapi. Decisivo poi ancora Messi al 79′, super gol a giro al 79′. Al 87′ espulso Bright nell’Inter Miami.